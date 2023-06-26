Homem é preso após agredir ex-mulher na frente dos filhos em Cachoeiro

Homem é preso após agredir ex esposa na frente dos filhos em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Guarda Municipal Cachoeiro

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a ex-mulher na frente dos filhos do casal, na tarde de domingo (25), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Ele ainda agrediu os familiares da vítima que entraram na frente para defendê-la. A motivação do crime seria o fato do agressor não aceitar o término do relacionamento. O nome dele não foi divulgado.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima contou aos agentes que estava em frente a uma escola do bairro brincando com seus filhos, um de dois anos e outro de oito meses, e com mais três crianças. No momento em que ela estava abaixada tirando a sandália de umas das crianças, foi surpreendida pelo suspeito – que a agarrou pelo pescoço e, em seguida, pelo braço.

Ela conseguiu gritar por socorro e o pai dela, um homem de 62 anos, chegou a brigar com o suspeito. O agressor saiu do local e ainda danificou o portão da casa da vítima e teria ameaçado outros familiares. Testemunhas relataram para a Guarda Municipal que a agressão foi motivada por ele não aceitar o término do relacionamento.