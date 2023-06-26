Homem é preso após agredir ex-mulher na frente dos filhos em Cachoeiro

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a ex-mulher na frente dos filhos do casal, na tarde de domingo (25), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele ainda agrediu os familiares da vítima que entraram na frente para defendê-la. A motivação do crime seria o fato do agressor não aceitar o término do relacionamento. O nome dele não foi divulgado.
Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima contou aos agentes que estava em frente a uma escola do bairro brincando com seus filhos, um de dois anos e outro de oito meses, e com mais três crianças. No momento em que ela estava abaixada tirando a sandália de umas das crianças, foi surpreendida pelo suspeito – que a agarrou pelo pescoço e, em seguida, pelo braço.
Ela conseguiu gritar por socorro e o pai dela, um homem de 62 anos, chegou a brigar com o suspeito. O agressor saiu do local e ainda danificou o portão da casa da vítima e teria ameaçado outros familiares. Testemunhas relataram para a Guarda Municipal que a agressão foi motivada por ele não aceitar o término do relacionamento.
Por nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, dano ao patrimônio público e desacato à autoridade. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.