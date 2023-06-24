Mulher morre após acidente entre dois carros em João Neiva

Um acidente entres dois carros de passeio deixou uma mulher morta e outras pessoas feridas. A batida ocorreu na manhã deste sábado (24) no km 8 da BR 259, na altura de João Neiva, no Norte do Estado. As causas do acidente não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta de 7h50. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas e para onde foram socorridas. Os nomes delas também não foram divulgados
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que quando os militares constataram que uma equipe do Samu havia chegado ao local e os ocupantes do Ecosport já tinham saído do veículo, sendo levados a um hospital por um carro particular. No outro carro havia um homem em estado grave e uma mulher sem sinais vitais, ambos presos às ferragens. Os militares retiraram o homem de dentro do veículo. Ele foi deixado aos cuidados da equipe da ambulância. Depois, houve a retirada do corpo da mulher, que ficou aos cuidados da Polícia Civil.
Atualização
24/06/2023 - 7:51
Este texto foi atualizado com informações enviadas pelo Corpo de Bombeiros.