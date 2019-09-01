Home
>
Polícia
>
Jovem leva tiro de bala perdida na cozinha de casa em Vitória

Jovem leva tiro de bala perdida na cozinha de casa em Vitória

A vítima é uma mulher de 23 anos. Ela estava em casa, no Morro do Romão, em Vitória, quando foi atingida. A filha da vítima, uma menina de 3 anos, viu a mãe ferida