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Confusão

Jovem leva surra do pai e é preso após agredir namorada grávida em Viana

Daniel Deralci dos Santos Cruz, de 26 anos, teria incendiado a casa porque foi impedido pela adolescente de 15 anos de vender a botija de gás para comprar drogas

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 13:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2023 às 13:53
Jovem é preso após agredir namorada adolescente grávida e incendiar casa no ES; suspeito levou surra do pai
Jovem é preso após agredir namorada adolescente grávida e incendiar casa no ES; suspeito levou surra do pai Crédito: Fernando Estevão
Um jovem de 26 anos levou uma surra do pai e foi preso após agredir a namoradora grávida, uma adolescente de 15 anos, e incendiar a casa onde vivia com ela, noite de terça-feira (4), em Viana
A jovem está com três mese de gestação e mora com o namorado no bairro Morada de Bethânia. Vizinhos disseram que ela não tem familiares na Grande Vitória e os pais são falecidos.
Enquanto passava por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã desta quarta-feira (5), antes de ser levado para o presídio, Daniel Deralci dos Santos Cruz, de 26 anos, confessou o crime e disse à reportagem da TV Gazeta que a casa é dele e faz com ela o que quiser.
Jovem é preso após agredir namorada adolescente grávida e incendiar casa no ES; suspeito levou surra do pai
Daniel Deralci dos Santos Cruz, de 26 anos, preso após agredir namorada adolescente grávida e incendiar casa em Viana Crédito: Fernando Estevão
Uma vizinha, que pediu para não ser identificada, disse que tudo começou por volta de 21h, quando a vítima tentou impedir que Daniel vendesse a botija de gás da casa para comprar drogas."Ela gritava: 'socorro, me tira daqui. Ele tá querendo vender a botija'. Aí acudi ela e tirei a botija da mão dele", contou a vizinha.
A vizinha disse ainda que na mesma noite socorreu a adolescente pelo menos três vezes.
"Estava segurando ela pelo braço, mas ela tinha me relatado que ele tinha dado dois tapas na cara dela. Ela foi para dentro, ele foi para cima dela, segurei ele e desci com a botija. Quando é daqui a pouco, vejo ele correndo atrás dela para bater nela de novo. Quando ela me gritou, ele foi lá em cima e estava tentando matar ela em cima da cama. Estava irreconhecível. Não é o Daniel que eu conheço desde criança", contou a vizinha.
Depois das agressões, a adolescente embarcou em um ônibus com destino à casa da sogra, em Cariacica. Vizinhos disseram que quando Daniel saiu na rua e não achou a namorada, ficou revoltado e colocou fogo na casa. Quando soube que a casa estava pegando fogo, a adolescente voltou e quase foi agredida com uma pedra por Daniel.
"Quando ela apareceu, ele estava escondido dentro do mato e veio com uma pedra. Só que os bombeiros estavam aí. Na hora que o bombeiro viu, conseguiu acudir ela", contou a vizinha.
O pai de Daniel, que 53 anos, quando ficou sabendo de tudo, deu uma surra no filho e disse que depois ficou com pena, porque segundo ele, Daniel estava sob efeito de drogas.
Após ser autuado por incêndio e vias de fato, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
*Com informações do g1 ES

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