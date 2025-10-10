Home
>
Polícia
>
Jovem invade casa ao tentar fugir da PM em Cariacica; veja vídeo

Jovem invade casa ao tentar fugir da PM em Cariacica; veja vídeo

Ele foi flagrado com uma motocicleta com placa clonada e, ao ser abordado, tentou escapar invadindo uma residência; um policial se feriu durante a ação

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:00

Caso aconteceu em Cariacica, na última quinta-feira (9)

Um jovem de 23 anos foi preso após ser flagrado com uma motocicleta com placa clonada em Nova Rosa da Penha, Cariacica, na última quinta-feira (9). Para tentar escapar, ele invadiu uma casa, onde foi detido. Testemunhas registraram a ação nos vídeos e questionaram a forma da imobilização, afirmando que foi feita de forma truculenta (confira acima).

Recomendado para você

Ele foi flagrado com uma motocicleta com placa clonada e, ao ser abordado, tentou escapar invadindo uma residência; um policial se feriu durante a ação

Jovem invade casa ao tentar fugir da PM em Cariacica; veja vídeo

Durante fiscalização em coletivos do Sistema Transcol, agentes encontraram 68 porções de maconha e cocaína; apenas um detento foi identificado com entorpecentes

Polícia apreende drogas em ônibus com presos do regime semiaberto em Viana

Crime aconteceu em agosto deste ano, no bairro Santa Cruz; segundo as investigações, briga começou por causa de dívida

Suspeito de matar homem a facadas durante discussão em Linhares é preso

Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a verdadeira dona do veículo que teve a placa clonada é da Bahia, e entrou em contato com a polícia depois que começou a receber multas em seu nome. A Polícia Militar capixaba foi avisada e, por meio do Serviço de Inteligência, conseguiu chegar até o suspeito. 

"Assim que os policiais identificaram a motocicleta, ele invadiu uma residência que não é dele e os policiais foram até o local para tentar pegá-lo. Assim que ele recebeu a voz de prisão, o indivíduo tentou pegar a arma de um dos policiais, mas não conseguiu retirar essa arma do coldre e por pouco não teve uma tragédia", declarou o tenente Leal, em entrevista à TV Gazeta.

Um dos policiais se machucou, precisou de atendimento médico, mas está bem. O suspeito, que não teve o nome divulgado, também se feriu. Ele foi socorrido ao pronto atendimento e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. "É um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com tráfico de drogas, em tentativas de homicídios anteriores, um indivíduo que deveria estar preso", finalizou o tenente.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar sobre a imobilização, já que as testemunhas registraram a ação nos vídeos e questionaram a forma da imobilização. Em nota, a corporação apenas descreveu a ocorrência e disse que "o homem não colaborou com a ação, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo. Ele ainda colocou em risco a integridade física dos militares".

Já a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, lesão corporal qualificada contra agente de Segurança Pública e adulteração veicular. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

motocicleta

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais