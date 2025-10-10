Bairro Nova Rosa da Penha

Jovem invade casa ao tentar fugir da PM em Cariacica; veja vídeo

Ele foi flagrado com uma motocicleta com placa clonada e, ao ser abordado, tentou escapar invadindo uma residência; um policial se feriu durante a ação

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:00

Um jovem de 23 anos foi preso após ser flagrado com uma motocicleta com placa clonada em Nova Rosa da Penha, Cariacica, na última quinta-feira (9). Para tentar escapar, ele invadiu uma casa, onde foi detido. Testemunhas registraram a ação nos vídeos e questionaram a forma da imobilização, afirmando que foi feita de forma truculenta (confira acima).

Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a verdadeira dona do veículo que teve a placa clonada é da Bahia, e entrou em contato com a polícia depois que começou a receber multas em seu nome. A Polícia Militar capixaba foi avisada e, por meio do Serviço de Inteligência, conseguiu chegar até o suspeito.

"Assim que os policiais identificaram a motocicleta, ele invadiu uma residência que não é dele e os policiais foram até o local para tentar pegá-lo. Assim que ele recebeu a voz de prisão, o indivíduo tentou pegar a arma de um dos policiais, mas não conseguiu retirar essa arma do coldre e por pouco não teve uma tragédia", declarou o tenente Leal, em entrevista à TV Gazeta.

Um dos policiais se machucou, precisou de atendimento médico, mas está bem. O suspeito, que não teve o nome divulgado, também se feriu. Ele foi socorrido ao pronto atendimento e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. "É um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com tráfico de drogas, em tentativas de homicídios anteriores, um indivíduo que deveria estar preso", finalizou o tenente.

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar sobre a imobilização, já que as testemunhas registraram a ação nos vídeos e questionaram a forma da imobilização. Em nota, a corporação apenas descreveu a ocorrência e disse que "o homem não colaborou com a ação, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo. Ele ainda colocou em risco a integridade física dos militares".

Já a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, lesão corporal qualificada contra agente de Segurança Pública e adulteração veicular. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

