Jovem 'fura' blitz na orla de Itaparica, atinge muro e é preso com drogas; vídeo

Após a colisão, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido; perseguição ocorreu nos bairros Praia de Itaparica e Jockey de Itaparica, em Vila Velha

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de julho de 2025 às 09:03

Um jovem de 27 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (3), em Vila Velha, após 'furar' uma blitz da Lei Seca realizada pela Polícia Militar na orla de Praia de Itaparica, bater com o carro em um muro e ser flagrado com mais de 3 kg de drogas no veículo. A PM informou que, após o acidente, Vitor Barcelos Bortolini ainda tentou fugir a pé (veja vídeo acima), mas foi alcançado e detido. >

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe realizava uma operação de fiscalização de trânsito na Praça dos Ciclistas quando tentou abordar Vitor, que mora em Cariacica e estava em um Chevrolet Ônix branco. A PM disse que foi solicitado que o jovem apresentasse sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas ele fugiu em alta velocidade pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, a orla de Itaparica.>

Segundo o registro da PM, durante a fuga ele desrespeitou várias ordens de parada. O jovem seguiu de carro pela orla, cruzou a Rodovia do Sol e entrou no bairro Jockey de Itaparica, na altura da empresa Brasil Center. Mais adiante, já na esquina das ruas Dylio Penedo e Ceará, ele colidiu com o muro de uma igreja. O suspeito, então, abandonou o veículo no local e fugiu a pé por uma área de mata na região, mas foi alcançado pelos militares.>

Suspeito tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais Crédito: Leitor | A Gazeta

A PM relatou que durante a abordagem o jovem entrou em luta corporal com um dos policiais, mas acabou imobilizado e detido. Os agentes realizaram buscas no carro e encontraram 3 kg de drogas – 1,6 kg de cocaína e 1,4 kg de crack –, e um celular. Equipes da Guarda Municipal de Vila Velha que perceberam o acompanhamento prestaram apoio aos militares na ocorrência.>

>

Ainda segundo a Polícia Militar, Vitor teria confessado à PM que havia usado drogas, mas se recusou fazer exame toxicológico. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado e, depois, encaminhado para atendimento médico no Pronto Atendimento da Glória devido a ferimentos provocadas durante a fuga. O veículo foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e as drogas foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil. >

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para mais detalhes sobre a autuação do suspeito, mas não houve retorno da corporação até a publicação desta matéria.>

