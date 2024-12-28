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Estava com drogas

Jovem fura blitz em Vila Velha e é preso de novo um mês após deixar cadeia

Segundo a Polícia Militar, rapaz de 23 anos estava com drogas dentro do veículo e dirigia sob efeito de drogas

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 11:24

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 dez 2024 às 11:24
Policiais abordaram suspeito que furou blitz em Vila Velha
Policiais militares abordaram suspeito que furou blitz em Vila Velha Crédito: Redes Sociais
Um jovem de 23 anos, que saiu da cadeia mês passado, foi preso novamente após furar uma blitz, jogar o carro contra policiais e tentar fugir, em Vila Velha. No fim das contas, depois de uma perseguição, ele foi abordado na ES 060, na altura de Jockey de Itaparica. Segundo a polícia, ele estava com drogas e aparentava estar sob efeito de entorpecentes.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma operação de trânsito acontecia na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, no fim da tarde de sexta-feira (27), quando um Chevrolet Corsa preto com os vidros bem escuros apareceu. O motorista percebeu a blitz e tentou retornar, mas outro veículo parou atrás dele. O carro chamou a atenção e um sargento foi abordar o condutor. 
Neste momento, ainda segundo relato dos policiais, o motorista deu uma arrancada contra o sargento, pressionando o militar contra a calçada. O agente precisou pular no capô para não ser atropelado, rolou e caiu no chão. Depois, o condutor foi na direção de uma cabo, que conseguiu desviar.
O motorista, então, entrou na ES 060 e acelerou. Uma perseguição começou. No caminho, os policiais viram o homem jogar uma sacola num terreno baldio. Na altura de Jockey de Itaparica, Hallefer Lucas Teixeira Lozório foi abordado. 
"Com ele havia pouca quantidade de drogas. Ele apresentava sinais de capacidade psicomotora alterada, que é um crime de trânsito: apresentava fala arrastada, desequilíbrio, olhos vermelhos, e tinha de posse uma pequena quantidade de drogas. No veículo tinha crack, dinheiro, e elementos que sugerem que ele estava vendendo entorpecentes", detalhou o capitão Anthony, chefe do setor de Comunicação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, na sacola arremessada no terreno baldio havia 127 papelotes de crack. Hallefer, que teve escoriações durante a tentativa de fuga, foi levado para um hospital antes de ir para a delegacia.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, resistência, conduzir um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência e tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Tinha saído da cadeia

Hallefer Lucas Teixeira Lozório foi preso após furar blitz em Vila Velha
Hallefer Lucas Teixeira Lozório foi preso após furar blitz em Vila Velha Crédito: Divulgação
Em consulta à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a reportagem de A Gazeta apurou que Hallefer teve entradas e saídas do sistema prisional a partir de fevereiro de 2022, por crimes relacionados a posse irregular de arma de fogo. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em novembro de 2024.

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