Jovem foi morto por engano após sair de festa em Cariacica

Igor Fernandes, de 17 anos, foi morto na hora. A namorada dele ficou ferida. Rapaz foi confundido com o irmão, que seria o alvo do traficante Wallison Paulo dos Santos, preso pela polícia