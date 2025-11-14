Home
Jovem é preso suspeito de estuprar irmã de 12 anos em Linhares

Vítima relatou a uma amiga que o irmão chegou a ameaçá-la de morte, caso contasse a alguém sobre o abuso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:06

Um jovem de 21 anos foi preso, suspeito de estuprar a irmã de 12 anos, em Linharesno Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu na última quinta-feira (13), em cumprimento de um mandado judicial. Vítima relatou a uma amiga que o irmão chegou a ameaçá-la de morte, caso contasse a alguém sobre o abuso.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram no início de novembro, quando a mãe da vítima soube do abuso por meio da colega da menina. A mulher conversou com a filha, que confirmou ter sido vítima da violência praticada pelo irmão.

Ainda segundo a delegada Viviane de Mattos Furtado Rezende, a criança disse que o irmão a ameaçou para que ela não contasse nada à família. Ela disse que o suspeito afirmou que, caso fosse preso, mataria todos da família quando saísse da cadeia.

O jovem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em sigilo para preservar a identidade da vítima. Casos de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelos telefones da Polícia Militar (190), pelo Disque 100 ou em delegacias especializadas no atendimento de crianças, adolescentes e mulheres.

