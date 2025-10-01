Crime

Jovem é preso após matar companheira dentro de casa em Rio Bananal

Mulher de 29 anos foi encontrada morta no banheiro de casa; suspeito de 26 anos alegou legítima defesa ao ser detido pela Polícia Militar

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:59

Um jovem de 26 anos foi preso após matar a companheira, de 29 anos, com golpe de faca dentro de casa no Córrego Pingueira, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada sem vida no banheiro da residência. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encontrado no próprio imóvel.

A PM informou que, logo após o crime, o jovem fez contato com o irmão da vítima e confessou ter assassinado a companheira. Quando foi detido em casa, o suspeito alegou aos militares que agiu para se defender. Segundo ele, durante uma briga entre o casal, a mulher teria pegado uma faca – momento em que ele teria tomado o objeto das mãos dela e a golpeado. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Linhares. A Polícia Civil disse que somente após a conclusão das oitivas terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o jovem de 26 anos.

