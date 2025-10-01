Home
>
Polícia
>
Jovem é preso após matar companheira dentro de casa em Rio Bananal

Jovem é preso após matar companheira dentro de casa em Rio Bananal

Mulher de 29 anos foi encontrada morta no banheiro de casa; suspeito de 26 anos alegou legítima defesa ao ser detido pela Polícia Militar

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11:59

Um jovem de 26 anos foi preso após matar a companheira, de 29 anos, com golpe de faca dentro de casa no Córrego Pingueira, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada sem vida no banheiro da residência. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encontrado no próprio imóvel.

Recomendado para você

Mulher de 29 anos foi encontrada morta no banheiro de casa; suspeito de 26 anos alegou legítima defesa ao ser detido pela Polícia Militar

Jovem é preso após matar companheira dentro de casa em Rio Bananal

O corpo de Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, foi encontrado no dia 1° de maio em Vale Encantado, quatro dias após ela desaparecer depois que saiu para caminhar no bairro

Caso de diarista morta em Vila Velha completa cinco meses sem solução

Suspeito havia sido detido no dia 25 de setembro por furtar botijões de gás no Centro e, dias depois, foi preso vendendo drogas com uma jovem na Vila Rubim

Homem é preso novamente cinco dias após furtar botijões de gás em Vitória

A PM informou que, logo após o crime, o jovem fez contato com o irmão da vítima e confessou ter assassinado a companheira. Quando foi detido em casa, o suspeito alegou aos militares que agiu para se defender. Segundo ele, durante uma briga entre o casal, a mulher teria pegado uma faca – momento em que ele teria tomado o objeto das mãos dela e a golpeado. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

Este vídeo pode te interessar

O jovem foi conduzido à Delegacia de Linhares. A Polícia Civil disse que somente após a conclusão das oitivas terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o jovem de 26 anos. 

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais