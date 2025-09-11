Veja vídeo

Jovem é preso após furtar ursos de pelúcia em máquina de shopping no ES

Antônio Marcos Ferreira Filho, de 19 anos, conhecido como 'Gato Gatuno', já tinha mandado de prisão em aberto por furtos a uma loja de motocicletas e a outra de roupas em 2024

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:46

Um jovem de 19 anos, identificado como Antônio Marcos Ferreira Filho, foi preso na manhã desta quarta-feira (10) após filmar a si mesmo furtando ursos de pelúcia de uma máquina em um shopping de Linhares, Norte do Espírito Santo. No vídeo (assista acima), ele furta vários brinquedos e sai rindo pelo corredor do centro comercial. O suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto relacionado ao furto de uma loja de motocicletas e de outra loja de roupas, cometido em dezembro de 2024, em cidades vizinhas.

A Polícia Civil foi acionada para investigar os furtos de ursos de pelúcia no shopping. O suspeito se filmou cometendo o crime e postou o vídeo nas redes sociais, o que permitiu à polícia identificá-lo como “Gato Gatuno”.

Policiais realizaram buscas e localizaram o endereço de Antônio Marcos, no bairro Santa Cruz. Ao cercarem a área, ele tentou fugir pelo telhado, mas acabou caindo após quebrar algumas telhas. Mesmo ferido, ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais.

Antônio Marcos Ferreira Filho, 19 anos, foi preso após furtar bichos de pelúcia de máquina em shopping em Linhares Crédito: Reprodução | Rede Social

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. Até a publicação da reportagem, ele não havia sido oficialmente registrado no sistema prisional.

*Com informações do g1 ES

