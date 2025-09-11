Jovem é preso após furtar ursos de pelúcia em máquina de shopping no ES

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:46
Um jovem de 19 anos, identificado como Antônio Marcos Ferreira Filho, foi preso na manhã desta quarta-feira (10) após filmar a si mesmo furtando ursos de pelúcia de uma máquina em um shopping de Linhares, Norte do Espírito Santo. No vídeo (assista acima), ele furta vários brinquedos e sai rindo pelo corredor do centro comercial. O suspeito também possuía um mandado de prisão em aberto relacionado ao furto de uma loja de motocicletas e de outra loja de roupas, cometido em dezembro de 2024, em cidades vizinhas.
A Polícia Civil foi acionada para investigar os furtos de ursos de pelúcia no shopping. O suspeito se filmou cometendo o crime e postou o vídeo nas redes sociais, o que permitiu à polícia identificá-lo como “Gato Gatuno”.
Policiais realizaram buscas e localizaram o endereço de Antônio Marcos, no bairro Santa Cruz. Ao cercarem a área, ele tentou fugir pelo telhado, mas acabou caindo após quebrar algumas telhas. Mesmo ferido, ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. Até a publicação da reportagem, ele não havia sido oficialmente registrado no sistema prisional.
*Com informações do g1 ES
