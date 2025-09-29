Home
>
Polícia
>
Jovem é preso após esfaquear namorado da mãe em Cariacica

Jovem é preso após esfaquear namorado da mãe em Cariacica

Suspeito de 23 anos disse à Polícia Militar que interveio após ver a mãe ser agredida por homem de 41 anos; caso aconteceu na manhã de domingo (28)

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:37

Um jovem de 23 anos foi preso após esfaquear o namorado da mãe, um homem de 41 anos, no bairro Santana, em Cariacica, na manhã de domingo (29). A Polícia Militar informou que Marcos Vinicios Santiago de São José Silva alegou que agiu para defender a mãe, que estava sendo agredida pelo homem.

Recomendado para você

Criminosos se passaram por policiais para invadir casa e cometer o crime na madrugada desta segunda-feira (29); desde a morte de uma criança em agosto, o bairro vive clima de tensão pela guerra do tráfico

Dois homens são mortos e adolescente fica ferido em ataque a tiros na Serra

Suspeito de 23 anos disse à Polícia Militar que interveio após ver a mãe ser agredida por homem de 41 anos; caso aconteceu na manhã de domingo (28)

Jovem é preso após esfaquear namorado da mãe em Cariacica

Suspeito atirou em Bruno Gava Borges e fugiu por área de mata, em Burarama, distrito cachoeirense; disparo causou cerca de 35 perfurações no tórax da vítima

Discussão por mangueira termina com homem morto com tiro de espingarda em Cachoeiro

A PM descreveu em boletim de ocorrência que Marcos Vinicios disse que viu o namorado de sua mãe bater nela e ameaçá-la com uma faca. Nesse momento, o jovem interveio e entrou em luta corporal com o homem, que acabou esfaqueado durante a briga. O próprio suspeito acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para socorrer a vítima, que foi levada em estado grave ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Os militares levaram Marcos Vinicios à Delegacia Regional de Cariacica, onde o jovem foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao sistema prisional.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Marcos Vinicios Santiago de São José Silva e disponibiliza este espaço para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais