Jovem é preso após esfaquear namorado da mãe em Cariacica

Suspeito de 23 anos disse à Polícia Militar que interveio após ver a mãe ser agredida por homem de 41 anos; caso aconteceu na manhã de domingo (28)

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:37

Um jovem de 23 anos foi preso após esfaquear o namorado da mãe, um homem de 41 anos, no bairro Santana, em Cariacica, na manhã de domingo (29). A Polícia Militar informou que Marcos Vinicios Santiago de São José Silva alegou que agiu para defender a mãe, que estava sendo agredida pelo homem.

A PM descreveu em boletim de ocorrência que Marcos Vinicios disse que viu o namorado de sua mãe bater nela e ameaçá-la com uma faca. Nesse momento, o jovem interveio e entrou em luta corporal com o homem, que acabou esfaqueado durante a briga. O próprio suspeito acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para socorrer a vítima, que foi levada em estado grave ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Os militares levaram Marcos Vinicios à Delegacia Regional de Cariacica, onde o jovem foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao sistema prisional.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Marcos Vinicios Santiago de São José Silva e disponibiliza este espaço para manifestação.

