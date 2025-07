Bairro Ataíde

Jovem é perseguido e morto a tiros na "Cidade de Deus", em Vila Velha

Vítima tentou fugir e se esconder em uma casa, mas foi perseguida e executada; crime pode estar ligado à disputa entre facções rivais

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira (30), em uma região conhecida como “Cidade de Deus”, no bairro Ataíde, em Vila Velha . Kayck Amorim da Silva ainda tentou fugir e entrou em uma casa para pedir ajuda, mas foi perseguido pelos criminosos e baleado pelas costas. >

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta , apurou que dois homens em um Peugeot branco perseguiram a vítima e a executaram. Kayck tinha passagens pela polícia desde a adolescência, com registros por tráfico de drogas e violência doméstica.>

Sobre a execução, a motivação e a autoria do crime, conforme o registro da Polícia Militar, estariam relacionadas à disputa entre facções pelo controle do tráfico de drogas na região. Os indícios apontam para a participação de criminosos ligados a uma área conhecida como “Sovaco da Cobra”, que rivaliza com o grupo da “Cidade de Deus”.>