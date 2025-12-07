Bairro Alecrim

Jovem é morto por encapuzado durante churrasco em casa em Vila Velha

Suspeito invadiu a residência, atirou e fugiu; caso foi registrado por volta das 23h do último sábado (6)

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:02

Região onde vítima de 23 anos foi baleada no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Alice Sousa

Um jovem de 23 anos, identificado como Cleber Junior da Silva Dias, morreu após ser baleado enquanto fazia um churrasco em casa, no bairro Alecrim, em Vila Velha, por volta das 23h de sábado (6). A vítima, que era conhecida como "Juninho Catinga", chegou a ser levada para o Hospital Evangélico, mas não resistiu.

Segundo apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, o caso aconteceu na Rua Monte Castelo. O suspeito do crime invadiu a residência encapuzado e disparou contra a vítima. O rapaz já teria sofrido um atentado anteriormente, em 2021. A suspeita é que o caso tenha relação com o tráfico de drogas.

Na manhã deste domingo (7), ainda havia uma cápsula na região onde ocorreu o crime (veja abaixo). De acordo com a Polícia Civil, Cleber foi atingido na região do tórax. Em nota, a corporação informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ninguém foi preso.

Cápsula ainda estava na rua onde crime aconteceu, em Alecrim, Vila Velha, na manhã deste domingo (7) Crédito: Alice Sousa

