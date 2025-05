Crime

Jovem é morto pelo padrasto após discussão na Serra; suspeito foi preso

Crime aconteceu no bairro Jardim Bela Vista; homem de 41 anos se entregou à polícia e confessou que esfaqueou o enteado, de 23

Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado pelo padrasto, de 41 anos, na noite do último sábado (4), em Jardim Bela Vista, na Serra . O suspeito se apresentou à Polícia Militar e confessou o crime. Segundo a PM, o homem esteve na sede da 4ª Companhia da PM, em Jardim da Serra, e relatou que havia dado quatro golpes de faca no enteado após uma discussão. Ele disse aos policiais que estava se entregando por medo de retaliação.>

Os militares foram ao local do crime e conversaram com vizinhos, que confirmaram as informações que o homem passou para os policiais. A vítima foi socorrida e levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, de onde foi transferida ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, por conta da gravidade dos ferimentos. Ele ficou internado, mas não resistiu e morreu na noite de terça-feira (6).>