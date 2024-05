Violência

Jovem é morto após descer de ônibus ao voltar do trabalho na Serra

Vítima de 21 anos foi atingida por diversos tiros nas costas, no tórax, no ombro e na cabeça, na noite de terça-feira (14), no bairro Vista da Serra I

Matheus Deolindo da Silva, de 21 anos, morto após descer de ônibus na Serra. (Divulgação | DHPP Serra)

Um jovem de 21 anos, identificado como Matheus Deolindo da Silva, foi morto com mais de 15 tiros logo após descer do ônibus no bairro Vista da Serra I, na Serra, na noite da última terça-feira (14). Testemunhas relataram à polícia que a vítima havia saído do trabalho e estava voltando para casa quando foi abordada pelos criminosos.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o crime aconteceu às 22h45. A vítima saiu do supermercado onde trabalhava, embarcou no coletivo e desceu no ponto de ônibus perto de casa.

Neste momento, suspeitos em uma motocicleta passaram, abordaram o rapaz e dispararam várias vezes. A vítima foi atingida nas costas, no tórax, no ombro e na cabeça, e morreu na hora.

Ainda não há confirmação sobre a motivação do crime. Para a polícia, a namorada de Matheus contou que ele teve envolvimento com o tráfico no bairro Ourimar, mas disse que o jovem saiu do crime e se mudou para Vista da Serra em janeiro deste ano.

A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes às polícias Civil e Militar, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Atualização A reportagem foi atualizada com nome e foto do jovem assassinado.

