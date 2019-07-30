Home
>
Polícia
>
Jovem é morto a tiros no Morro do Alagoano, em Vitória

Jovem é morto a tiros no Morro do Alagoano, em Vitória

Henrique Mewes Martins foi perseguido pelos criminosos na escadaria da Fama, até chegar à rua onde foi morto. De acordo com moradores, foram ouvidos mais de 20 tiros

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:11

 - Atualizado há 6 anos

Assassinato no Morro do Alagoano, em Vitória Crédito: Gazeta Online

Um jovem de 24 anos foi assassinado na Rua Ana Guimarães, em Caratoíra*, Vitória, na tarde desta terça-feira (30). Henrique Mewes Martins foi perseguido pelos criminosos na Escadaria da Fama, até chegar à rua onde foi morto. De acordo com moradores, foram ouvidos mais de 20 tiros.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

[ * Anteriormente, a PM havia informado que o crime ocorreu no Morro do Alagoano]

> Polícia caça 40 bandidos que agem em 30 bairros da Grande Vitória

Familiares da vítima, que preferiram não se identificar, contaram que Henrique já teve envolvimento com o crime no passado, mas que, há cerca de dois anos, vivia uma vida longe da criminalidade.

Henrique Mewes Martins assassinado a tiros em Caratoíra, em Vitória Crédito: Reprodução | Documento

Amigos, que também não quiseram se identificar, creditam que o crime tenha relação com o envolvimento do Henrique com o crime no passado. Muito abalados, o pai não conseguiu falar com a imprensa e os amigos definiram a morte de Henrique como uma grande covardia.

A Polícia Militar está no local e aguarda a Polícia Civil para perícia do corpo. De acordo com a PM, nenhuma testemunha soube dizer quantos criminosos eram, nem a identificação deles. Ainda não se sabe quantos tiros atingiram Henrique.

> Técnico de enfermagem é morto a tiros por dupla de moto em Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais