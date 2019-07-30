Homicídio

Jovem é morto a tiros no Morro do Alagoano, em Vitória

Henrique Mewes Martins foi perseguido pelos criminosos na escadaria da Fama, até chegar à rua onde foi morto. De acordo com moradores, foram ouvidos mais de 20 tiros

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:11 - Atualizado há 6 anos

Assassinato no Morro do Alagoano, em Vitória Crédito: Gazeta Online

Um jovem de 24 anos foi assassinado na Rua Ana Guimarães, em Caratoíra*, Vitória, na tarde desta terça-feira (30). Henrique Mewes Martins foi perseguido pelos criminosos na Escadaria da Fama, até chegar à rua onde foi morto. De acordo com moradores, foram ouvidos mais de 20 tiros.

[ * Anteriormente, a PM havia informado que o crime ocorreu no Morro do Alagoano]

Familiares da vítima, que preferiram não se identificar, contaram que Henrique já teve envolvimento com o crime no passado, mas que, há cerca de dois anos, vivia uma vida longe da criminalidade.

Henrique Mewes Martins assassinado a tiros em Caratoíra, em Vitória Crédito: Reprodução | Documento

Amigos, que também não quiseram se identificar, creditam que o crime tenha relação com o envolvimento do Henrique com o crime no passado. Muito abalados, o pai não conseguiu falar com a imprensa e os amigos definiram a morte de Henrique como uma grande covardia.

A Polícia Militar está no local e aguarda a Polícia Civil para perícia do corpo. De acordo com a PM, nenhuma testemunha soube dizer quantos criminosos eram, nem a identificação deles. Ainda não se sabe quantos tiros atingiram Henrique.

