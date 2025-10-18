Home
Jovem é morto a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

Testemunhas disseram que vítima foi abordada por dois suspeitos, após voltar de um baile, na manhã deste sábado (18)

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:38

Equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência em Cariacica
Equipes da Polícia Militar atenderam a ocorrência em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem foi morto a tiros no meio da rua em Vista Mar, entre as regiões de Maracanã e Bela Aurora, em Cariacica, na manhã deste sábado (18). A vítima foi atingida na cabeça e no peito. Em entrevista à repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta, o sargento Crespo, da Polícia Militar, informou que o rapaz seria David Ricardo, conhecido na região como "Índio", e teria aproximadamente 20 anos. Ele não era morador do bairro e, quando foi encontrado, estava sem documentos.

Jovem é morto a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

Testemunhas contaram à reportagem que o jovem havia passado a noite em um baile na comunidade e foi abordado por dois homens quando voltava do evento. Os suspeitos se aproximaram a pé, dispararam e fugiram em seguida. O sargento também disse que há indícios de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O celular da vítima foi recolhido e poderá auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e liberação pelos familiares.

