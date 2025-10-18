Jovem é morto a tiros no meio da rua em bairro de Cariacica

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:38
Um jovem foi morto a tiros no meio da rua em Vista Mar, entre as regiões de Maracanã e Bela Aurora, em Cariacica, na manhã deste sábado (18). A vítima foi atingida na cabeça e no peito. Em entrevista à repórter Pricieli Venturini, da TV Gazeta, o sargento Crespo, da Polícia Militar, informou que o rapaz seria David Ricardo, conhecido na região como "Índio", e teria aproximadamente 20 anos. Ele não era morador do bairro e, quando foi encontrado, estava sem documentos.
Testemunhas contaram à reportagem que o jovem havia passado a noite em um baile na comunidade e foi abordado por dois homens quando voltava do evento. Os suspeitos se aproximaram a pé, dispararam e fugiram em seguida. O sargento também disse que há indícios de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O celular da vítima foi recolhido e poderá auxiliar nas investigações.
O caso foi registrado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e liberação pelos familiares.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o