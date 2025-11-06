Home
Jovem é morto a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Vitória

Testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram correndo ao local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que estava em pé na porta do estabelecimento

Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:25

Fred Barbosa de Sousa, de 19 anos, foi morto em uma distribuidora de bebidas em Vitória
Fred Barbosa de Sousa, de 19 anos, foi morto em uma distribuidora de bebidas em Vitória

Um jovem de 19 anos, identificado como Fred Barbosa de Sousa, foi morto a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram correndo ao local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que estava em pé na porta do estabelecimento.

O crime aconteceu por volta de 0h10. Fred sofreu perfurações no braço, no cotovelo e na costela. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. No local do crime, peritos recolheram 14 estojos e três projéteis de munição.

Um amigo da vítima contou aos policiais militares que ele e Fred atuavam no tráfico de drogas, mas não soube informar o que pode ter motivado o assassinato. Ele entregou aos investigadores o celular do colega para colaborar com as investigações.

Fred Barbosa de Sousa, de 19 anos, foi morto em uma distribuidora de bebidas em Vitória
Fred Barbosa de Sousa, de 19 anos, foi morto em uma distribuidora de bebidas em Vitória Crédito: Leitor | Agazeta

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e destacou que nenhum suspeito foi preso. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a corporação em nota.

