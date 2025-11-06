Violência

Jovem é morto a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Vitória

Testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram correndo ao local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que estava em pé na porta do estabelecimento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:25

Fred Barbosa de Sousa, de 19 anos, foi morto em uma distribuidora de bebidas em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 19 anos, identificado como Fred Barbosa de Sousa, foi morto a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens encapuzados chegaram correndo ao local e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que estava em pé na porta do estabelecimento.



O crime aconteceu por volta de 0h10. Fred sofreu perfurações no braço, no cotovelo e na costela. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. No local do crime, peritos recolheram 14 estojos e três projéteis de munição.

Um amigo da vítima contou aos policiais militares que ele e Fred atuavam no tráfico de drogas, mas não soube informar o que pode ter motivado o assassinato. Ele entregou aos investigadores o celular do colega para colaborar com as investigações.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e destacou que nenhum suspeito foi preso. “A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a corporação em nota.

