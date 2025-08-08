Veja vídeo

Jovem é espancado por grupo após venda de eletrônicos em Vila Velha

Após as agressões, rapaz foi obrigado a entrar em um carro com os suspeitos; grupo acabou foi detido pela Guarda Municipal em um bairro vizinho ao local onde ocorreu a confusão

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:09

Um jovem foi espancado por um grupo de quatro pessoas no bairro Vila Nova, em Vila Velha. A agressão aconteceu na tarde de quinta-feira (7) e foi flagrada por uma câmera de segurança de uma residência (veja acima). A Guarda Municipal disse que a motivação estaria relacionada à venda de aparelhos eletrônicos. A vítima e os suspeitos não tiveram seus nomes divulgados.

A gravação mostra o momento em que um casal chega de carro para conversar com o jovem de camisa amarela, que é a vítima. A princípio, seria apenas um encontro para falar sobre a situação da dívida, mas houve um desentendimento, que resultou em pancadaria. Outros dois homens se juntaram ao homem e à mulher para agredir o rapaz.

Segundo a Guarda Municipal, após as agressões, a vítima foi obrigada a entrar no carro com os quatro suspeitos. O grupo seguiu em direção ao bairro Santa Mônica, vizinho a Vila Nova, onde uma equipe da corporação conseguiu localizar o veículo.

Nós demos sinais sonoros para a parada, mas não fomos obedecidos. A equipe da Guarda, então, usou de técnicas táticas e, apenas a quinta ordem de parada foi obedecida Agente Marlon Garcia Guarda Municipal de Vila Velha

A reportagem da TV Gazeta apurou que a discussão começou após um dos suspeitos não gostar de produtos eletrônicos que ele teria comprado do jovem e exigir o dinheiro de volta — cerca de R$ 1 mil. Como o rapaz alegou não ter condições de fazer o ressarcimento, o grupo teria marcado o encontro, que terminou em agressão.

O crime foi motivado por ele (um dos suspeitos) querer o ressarcimento e a vítima alegar que não teria condições. Essa foi a motivação deles marcarem uma conversa. Essa conversa resultou em uma briga. Nesse momento, o suposto comprador e outras pessoas que estavam com ele começaram a agredir a vítima e a colocaram no interior de um carro Agente Marlon Garcia Guarda Municipal de Vila Velha

A reportagem apurou que três homens foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, e que todos teriam passagens anteriores pela polícia. A Polícia Civil informou que os suspeitos vão responder por sequestro, lesão corporal e ameaça. Não há informações sobre o procedimento adotado com a mulher que estava com os indivíduos.

Já a vítima, apesar das agressões, está em casa e passa bem, conforme a Guarda Municipal.

*Com informações da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta