Jovem é espancado por grupo após venda de eletrônicos em Vila Velha

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 10:09
Um jovem foi espancado por um grupo de quatro pessoas no bairro Vila Nova, em Vila Velha. A agressão aconteceu na tarde de quinta-feira (7) e foi flagrada por uma câmera de segurança de uma residência (veja acima). A Guarda Municipal disse que a motivação estaria relacionada à venda de aparelhos eletrônicos. A vítima e os suspeitos não tiveram seus nomes divulgados.
A gravação mostra o momento em que um casal chega de carro para conversar com o jovem de camisa amarela, que é a vítima. A princípio, seria apenas um encontro para falar sobre a situação da dívida, mas houve um desentendimento, que resultou em pancadaria. Outros dois homens se juntaram ao homem e à mulher para agredir o rapaz.
Segundo a Guarda Municipal, após as agressões, a vítima foi obrigada a entrar no carro com os quatro suspeitos. O grupo seguiu em direção ao bairro Santa Mônica, vizinho a Vila Nova, onde uma equipe da corporação conseguiu localizar o veículo.
A reportagem da TV Gazeta apurou que a discussão começou após um dos suspeitos não gostar de produtos eletrônicos que ele teria comprado do jovem e exigir o dinheiro de volta — cerca de R$ 1 mil. Como o rapaz alegou não ter condições de fazer o ressarcimento, o grupo teria marcado o encontro, que terminou em agressão.
A reportagem apurou que três homens foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, e que todos teriam passagens anteriores pela polícia. A Polícia Civil informou que os suspeitos vão responder por sequestro, lesão corporal e ameaça. Não há informações sobre o procedimento adotado com a mulher que estava com os indivíduos.
Já a vítima, apesar das agressões, está em casa e passa bem, conforme a Guarda Municipal.
*Com informações da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta
