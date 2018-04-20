Jovem é esfaqueado na porta de escola durante briga em Anchieta

Briga aconteceu na noite desta quinta-feira (19) na porta da unidade de ensino Crédito: Reprodução

Dois alunos da Escola Amarilis Fernandes Garcia em Anchieta, no Litoral Sul do Estado, se envolveram em uma briga na noite desta quinta-feira (19) na porta da unidade de ensino. Um vídeo gravado no momento da confusão mostra quando o agressor, um adolescente de 17 anos, pega uma uma faca e dá diversos golpes em um jovem de 19 anos . A briga teria sido motivada por ameaças.

Antes da confusão, a Polícia Militar foi acionada por uma funcionária da escola, que solicitou apoio na saída da aula, depois de ouvir rumores de que alunos planejavam brigar do lado de fora da escola. A equipe montou um ponto base. E logo na saída da aula, por volta das 22h, os policiais perceberam intensa aglomeração de estudantes e uma confusão generalizada.

Os militares apreenderam o agressor, um menor de 17 anos, que estava com uma faca. Ele contou que queria se defender de ameaças realizadas por outro estudante. Durante a confusão ele também se feriu na cabeça e foi encaminhado a um Pronto Atendimento.

O jovem de 19 anos, esfaqueado, foi levado para outro hospital. Ele foi atingido nas costas e na cabeça. O rapaz contou para a PM que havia sido ameaçado pelo adolescente ainda dentro da escola e foi imediatamente atacado ao sair da aula. Após ambos os envolvidos na briga, após receberem liberação médica, foram encaminhados à Delegacia Regional de Guarapari.

SEGURANÇA

Por meio de nota, a Gerência Municipal de Segurança Pública e Social informou que a escola, como as demais do município, recebem a ronda escolar feita por agentes da Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar. A Escola Amarílis, em especial, recebe todos os dias atenção da Polícia Militar e da Guarda.

A prefeitura salienta, ainda, que Guarda trabalha em parceria com a PM e realiza constantes palestras sobre segurança nas escolas. Na semana passada, inclusive, houve uma reunião na Escola Amarílis com pais de alunos, professores, direção, representantes da Guarda, Polícia Militar e Conselho Tutelar, para abordar sobre segurança nas escolas e a participação da família.

Infelizmente ocorreu essa confusão, mas de imediato foram atendidos pela Polícia Militar e pela Guarda. A Secretaria de Educação também acompanhou o caso. Estamos realizando diariamente ronda nas escolas, em especial na Amarilis, por ter um número grande de alunos", disse o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Leonardo Abrantes.