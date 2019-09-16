Home
Jovem é esfaqueado após reagir a assalto em Cariacica

Vítima contou à polícia que havia saído de um bar e seguia para casa a pé, pela Rua Silvano Ferreira Santos, em Porto Novo, quando foi abordada por um bandido armado com uma faca