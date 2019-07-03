Home
Jovem é esfaqueada pelo companheiro após pedir a separação em Linhares

Caso aconteceu no Residencial Rio Doce, local conhecido como casinhas do Aviso. Vítima foi socorrida por vizinhos e o suspeito fugiu