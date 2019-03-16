Home
Jovem é detido após pular roleta de ônibus e gritar com passageiros no ES

Segundo a cobradora, após pular a catraca e não pagar passagem, o jovem gritava com os passageiros dizendo que todos precisavam aceitar a Jesus