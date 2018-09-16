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Violência

Jovem é assassinado na Serra enquanto fazia bombons para vender

Ezio Cláudio da Silva Júnior, 22 anos, foi morto a tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 17:53

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 17:53

Crime será investigado pela DHPP Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, em Parque das Gaivotas, na Serra, na madrugada deste domingo (16). Ezio Cláudio da Silva Júnior estava fazendo bombons para vender quando três criminosos chegaram, dois deles armados, e disparam diversas vezes contra o jovem. Além da vítima, na casa também estava a companheira dele, que não foi ferida.
De acordo com os investigadores da Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a polícia foi acionada por volta das 1h25 deste domingo e os suspeitos fugiram em duas motos do local.
No local do crime, testemunhas informaram aos policiais que Ezio, antes de se mudar para a Serra, morou em Andorinhas, em Vitória. Ainda segundo testemunhas, a vítima teria sido sequestrada há alguns dias por criminosos.
Os autores do crime ainda não foram identificados. O crime será investigado pela DHPP.

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