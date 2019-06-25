Home
Jovem é assassinado com mais de 30 tiros em São Mateus

Maciel Pereira Rodrigues estava perto da casa onde morava, no bairro Nova Aimorés, quando foi baleado por dois suspeitos em uma moto. Crime é investigado pela Polícia Civil