Home
>
Polícia
>
Jovem é assassinado com 19 tiros em zona rural de Viana

Jovem é assassinado com 19 tiros em zona rural de Viana

O crime foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O Corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória