Jovem é assassinado a tiros na sala de casa em Linhares

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (20). Segundo a Polícia Militar , familiares de Jucilei Pereira dos Santos disseram que estavam na residência e o rapaz estava na sala, momento em que ouviram a porta ser arrombada e, em seguida, barulho de diversos disparos.

Quando chegaram até o cômodo onde a vítima estava, o corpo foi encontrado caído ao chão. Ninguém soube informar sobre quem realizou os disparos e qual poderia ter sido a motivação. Parentes disseram aos policiais que ouviram um suspeito dizer que era “polícia” antes de entrar na casa.

No local foram encontradas oito cápsulas de calibre .380 e quatro de calibre .32. A vítima sofreu diversos disparos na cabeça e nas costas, conforme o boletim de ocorrência da PM. Jucilei não tinha antecedentes criminais.

Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

A corporação destacou que “a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.