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Bairro Aviso

Jovem é assassinado a tiros na sala de casa em Linhares

Jucilei Pereira dos Santos tinha 19 anos e sofreu diversos disparos na cabeça e nas costas; foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes no local do crime

Publicado em 20 de Março de 2024 às 11:02

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 mar 2024 às 11:02
Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, familiares de Jucilei Pereira dos Santos disseram que estavam na residência e o rapaz estava na sala, momento em que ouviram a porta ser arrombada e, em seguida, barulho de diversos disparos.
Quando chegaram até o cômodo onde a vítima estava, o corpo foi encontrado caído ao chão. Ninguém soube informar sobre quem realizou os disparos e qual poderia ter sido a motivação. Parentes disseram aos policiais que ouviram um suspeito dizer que era “polícia” antes de entrar na casa.
No local foram encontradas oito cápsulas de calibre .380 e quatro de calibre .32. A vítima sofreu diversos disparos na cabeça e nas costas, conforme o boletim de ocorrência da PM. Jucilei não tinha antecedentes criminais.
Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
A corporação destacou que “a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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