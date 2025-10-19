Violência

Jovem é agredido e morto com tiros e facadas após emboscada em Linhares

Crime ocorreu na tade de sábado (18); caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12:18

Um jovem foi agredido e assassinado com morto a tiros e facadas após ser vítima de uma emboscada na região de Chapadão do 15, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) informou que, conforme relatos, o rapaz foi atraído para uma casa de blocos. O corpo dele foi encontrado em uma área perto do local na tarde de sábado (18).

Segundo a PM, quando os militares chegaram ao local, um suspeito fugiu e chegou a atirar contra os agentes, que revidaram. O homem conseguiu escapar por uma plantação de café. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado. Inicialmente, a vítima não foi encontrada.

Na mesma região, um rapaz de 20 anos e uma mulher foram abordados pelos policiais e apresentaram versões diferentes sobre o paradeiro da vítima para a Polícia Militar. Depois, ela indicou para onde o jovem havia sido levado e ele foi encontrado sem vida em uma trilha em área de mata, com marcas de agressão e perfurações de arma de fogo e faca. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município.

O jovem de 20 anos foi encaminhado à delegacia. De acordo com a Polícia Civil, foi ouvido e liberado por não haver elementos para prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

