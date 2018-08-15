Jovem de 22 anos é preso suspeito de estupro virtual de 10 vítimas no ES

Breno da Silva Vieira, 22 anos, foi preso em casa, no bairro Vila Merlo, em Cariacica Crédito: Divulgação/PC

Um jovem de 22 anos, investigado pela polícia pela prática de estupro virtual, foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na manhã desta quarta (15). As investigações apontam que Breno da Silva Vieira, que se identificava como Weslley WV (Rei delas), já fez mais de dez vítimas.

Segundo o delegado Brenno Andrade, a primeira denúncia recebida contra o rapaz foi em 2017. Desde então, outras vítimas apareceram e até agora são 13 inquéritos abertos na delegacia.

Breno Vieira usava um perfil de um homem em uma rede social para chantagear as vítimas, principalmente adolescentes, para obter fotos e vídeos íntimos delas.

À polícia, Breno contou que agia de duas formas. Ele aprendeu a hackear contas de redes sociais. Ele enviava mensagens para potenciais vítimas pedindo para elas clicarem em um link e, assim, conseguia capturar os dados das contas, invadindo os perfis das jovens.

No outro modo, segundo Breno relatou à polícia, com um perfil falso, ele iniciava um namoro virtual com as vítimas e, após trocas de mensagens, ele dava um jeito de terminar a relação e criava um outro perfil, passando a ameaçar as vítimas.

Segundo o delegado, Breno restringia sua buscas por vítimas da Grande Vitória. A polícia apreendeu o celular que ele usava para fazer contato com as adolescentes. Também foram apreendidos um caderno com contatos e senhas de contas de redes sociais e chips de telefones.

Breno vai responder pelo crime de estupro virtual, constrangimento virtual e vai ser encaminhado para o presídio.

Com informações de Mayra Bandeira

MULHERES VIRAM ALVOS NO ES

Gazeta Online trouxe uma reportagem mostrando que mulheres viraram alvo de maníacos sexuais, que criam perfis falsos em redes sociais, com fotos de outras pessoas, e forçam uma aproximação com vítimas pela internet. Esse não é um tipo de crime que começa em um dia e no outro já traz resultados. Pelo contrário. Os bandidos envolvem as vítimas em longas conversas por meses, até convencê-las que são pessoas íntegras, educadas, inteligentes e confiáveis. Após passar certa segurança, a pessoa por trás do perfil falso pede fotos e vídeos íntimos dos seus alvos. Nesta terça-feira, otrouxe uma reportagem mostrando que mulheres viraram alvo de maníacos sexuais, que criam perfis falsos em redes sociais, com fotos de outras pessoas, e forçam uma aproximação com vítimas pela internet. Esse não é um tipo de crime que começa em um dia e no outro já traz resultados. Pelo contrário. Os bandidos envolvem as vítimas em longas conversas por meses, até convencê-las que são pessoas íntegras, educadas, inteligentes e confiáveis. Após passar certa segurança, a pessoa por trás do perfil falso pede fotos e vídeos íntimos dos seus alvos. Veja a matéria completa

ACUSADO DE ESTUPRO VIRTUAL É PRESO EM ALEGRE

Crédito: Pinterest

Um jovem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (8) em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, acusado de estupro virtual e crimes cibernéticos contra uma adolescente de 15 anos, do Distrito Federal. Ele também é investigado nos Estados de Santa Catarina e Paraná, por crimes semelhantes contra diversas vítimas, todas adolescentes.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na casa do suspeito foram cumpridos durante uma operação no município capixaba, que começou na última terça-feira (7). O nome dele não foi revelado pela polícia.

De acordo com a delegacia especializada, a adolescente, que mora no Distrito Federal, denunciou que estava sendo constrangida e ameaçada a encaminhar fotos sensuais e despidas para o perfil chamado Luiz Hitchcock (Snow), por meio de uma rede social. Segundo o depoimento da vítima, ela teria sido obrigada a se exibir nua, em uma chamada via vídeo.

Após investigação foi possível identificar o autor e realizar a prisão dele no Estado do Espírito Santo. A polícia contou que também descobriu que o rapaz era conhecido no mundo cibernético pelo apelido Snow e que ordenava algumas de suas vítimas a escrever o nome em partes do corpo.