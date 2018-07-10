Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em Cachoeiro

Bruno Falcon Ferreira foi atingido por quatro tiros Crédito: Reprodução - Facebook

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (09), no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele chegava em casa com um amigo quando foi atingido. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

O pai de Bruno Falcon Ferreira contou que ele e um amigo, que mora em outro bairro, chegavam em casa por volta das 21h. Dois homens a bordo de uma motocicleta passaram no local e chamaram o amigo de seu filho na rua e, em seguida, invadiram a casa e atiraram diversas vezes direção de Bruno. Ele foi atingido por quatro disparos.

Bruno saiu do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) há pouco tempo, segundo pai. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso esta sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.

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