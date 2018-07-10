Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em Cachoeiro

Bruno Falcon Ferreira foi morto quando chegava em casa no bairro Alto Novo Parque

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 13:08
Bruno Falcon Ferreira foi atingido por quatro tiros Crédito: Reprodução - Facebook
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (09), no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele chegava em casa com um amigo quando foi atingido. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.
O pai de Bruno Falcon Ferreira contou que ele e um amigo, que mora em outro bairro, chegavam em casa por volta das 21h. Dois homens a bordo de uma motocicleta passaram no local e chamaram o amigo de seu filho na rua e, em seguida, invadiram a casa e atiraram diversas vezes direção de Bruno. Ele foi atingido por quatro disparos.
Bruno saiu do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) há pouco tempo, segundo pai. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso esta sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.
Jovem é assassinado a tiros em Cachoeiro
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados