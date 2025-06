Execução

Jovem alagoano é encontrado morto com tiros na cabeça em Conceição da Barra

Werick Sabino da Silva, de 22 anos, teria sido morto no último sábado (21), quando foi dado como desaparecido, após participar de uma festa em Pedro Canário

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:11

A vítima, Werick Sabino da Silva Crédito: Acervo pessoal

Um jovem alagoano de 22 anos, identificado pela polícia como Werick Sabino da Silva, foi encontrado morto em estado de decomposição na tarde desta quarta-feira (25), próximo a uma plantação de eucalipto, às margens da rodovia ES 209, na zona rural de Conceição de Barra, no Norte do Espírito Santo. A reportagem apurou com fontes policiais que havia marcas de tiros na cabeça da vítima e cápsulas de munição calibre .40 próximas ao corpo.>

Polícia informou que foi nesse ponto às margens dessa estrada de terra que corpo foi encontrado Crédito: Google Street View

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver, e no local, os policiais encontraram o corpo do rapaz caído de bruços. Um amigo da vítima contou aos policiais que Werick era alagoano e havia vindo para o Espírito Santo trabalhar na colheita de café há dois meses. Ele estava desaparecido desde a noite de sábado (21), quando o sumiço dele foi registrado na polícia.>

Testemunhas contaram aos policiais militares que a vítima foi assassinada porque, no sábado (21) à noite, em um forró em um bar de Pedro Canário, ela teria se envolvido com uma mulher, que seria companheira de um chefe do tráfico de um bairro do município. O traficante teria ordenado que os comparsas executassem a vítima. >

A PM encaminhou à Polícia Civil os nomes do possível mandante e dos possíveis executores do crime. Segundo o relato de uma das testemunhas que constam no boletim de ocorrência, um dos suspeitos teria passado a noite no bar onde ocorria a festa, com as vestes sujas de sangue.>

>

A reportagem procurou as polícias Civil e Científica, mas, até a publicação do texto, as corporações informaram que a ocorrência ainda estava em andamento.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta