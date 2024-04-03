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Autuação em flagrante

Jovem agride, prende mulher em casa e é solto após pagar fiança em Cariacica

Mesmo depois de passar a manhã inteira batendo na companheira, homem pagou R$ 3 mil e vai responder em liberdade
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 abr 2024 às 11:49

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 11:49

Uma jovem de 25 anos foi agredida pelo companheiro e mantida em cárcere privado dentro da própria casa durante toda a manhã, em Cariacica, na terça-feira (2). Foi por meio da denúncia de uma parente que a vítima foi resgatada pelos policiais, e o suspeito, de 20 anos, acabou detido. Apesar de ser autuado em flagrante, o homem pagou fiança de R$ 3 mil e vai responder em liberdade.
O relato do boletim de ocorrência começa por volta de meio-dia e meia, quando os policiais foram até o bairro Porto Novo para verificar uma denúncia de agressão à mulher e cárcere privado.
Uma parente da vítima relatou aos policiais que morava com o casal e que as agressões começaram quando a mulher disse que queria terminar o relacionamento. O suspeito não aceitou e começou a agredir a companheira, desde o início da manhã, trancando ela em casa. 
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros
Os militares entraram na residência e encontraram a vítima deitada no chão da sala. O agressor, que estava em um dos quartos, negou as acusações. Mesmo fraca e quase sem condições de falar, a mulher conseguiu conversar com os policiais. 
Ela detalhou que vem sendo agredida constantemente. Na terça-feira, a violência começou logo cedo com golpe de "mata-leão", socos na cabeça e nas costas, além de ameaças de morte. Segundo o boletim de ocorrência, os filhos da vítima presenciaram tudo. 
Com escoriações na mão, vermelhidão nos braços e marca de soco na testa, a mulher foi levada para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. O suspeito, que já foi preso por tráfico de drogas, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito "foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado da Central de Teleflagrante". A reportagem de A Gazeta apurou que a fiança paga foi de R$ 3 mil. 

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