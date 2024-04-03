Jovem agride, prende mulher em casa e é solto após pagar fiança em Cariacica

Uma jovem de 25 anos foi agredida pelo companheiro e mantida em cárcere privado dentro da própria casa durante toda a manhã, em Cariacica , na terça-feira (2). Foi por meio da denúncia de uma parente que a vítima foi resgatada pelos policiais, e o suspeito, de 20 anos, acabou detido. Apesar de ser autuado em flagrante, o homem pagou fiança de R$ 3 mil e vai responder em liberdade.

O relato do boletim de ocorrência começa por volta de meio-dia e meia, quando os policiais foram até o bairro Porto Novo para verificar uma denúncia de agressão à mulher e cárcere privado.

Uma parente da vítima relatou aos policiais que morava com o casal e que as agressões começaram quando a mulher disse que queria terminar o relacionamento. O suspeito não aceitou e começou a agredir a companheira, desde o início da manhã, trancando ela em casa.

Delegacia Regional de Cariacica, onde o caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Os militares entraram na residência e encontraram a vítima deitada no chão da sala. O agressor, que estava em um dos quartos, negou as acusações. Mesmo fraca e quase sem condições de falar, a mulher conseguiu conversar com os policiais.

Ela detalhou que vem sendo agredida constantemente. Na terça-feira, a violência começou logo cedo com golpe de "mata-leão", socos na cabeça e nas costas, além de ameaças de morte. Segundo o boletim de ocorrência, os filhos da vítima presenciaram tudo.

Com escoriações na mão, vermelhidão nos braços e marca de soco na testa, a mulher foi levada para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. O suspeito, que já foi preso por tráfico de drogas, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.