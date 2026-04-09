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Troca no comando

José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES

Delegado deixou a corporação na quarta-feira (8) após pedir demissão, alegando problemas de saúde; ele se aposenta após mais de 33 anos de atuação na PC
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 abr 2026 às 11:47

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:47

O delegado José Darcy Arruda, que pediu demissão do comando da Polícia Civil do Espírito Santo na última sexta-feira (3) alegando problemas de saúde, se despediu da corporação na quarta-feira (8) e anunciou sua aposentadoria. "Não vou negar que é um momento difícil, pois quem me conhece de fato sabe o quanto eu amo esta instituição", escreveu, em uma publicação nas redes sociais. 
Arruda publicou um vídeo no qual deixa o gabinete de delegado-geral. A partir desta quinta-feira (9), o espaço passa a ser ocupado por Jordano Bruno Gasperazzo Leite, nomeado pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) para comandar a corporação. 
Na publicação, Arruda relembrou sua trajetória de mais de 33 anos na Polícia Civil. O delegado começou em Barra de São Francisco, Noroeste capixaba, passou por delegacias especializadas, pela Corregedoria, pela Subsecretaria de Inteligência, até ser nomeado delegado-geral pelo então governador Renato Casagrande (PSB), em 11 de janeiro de 2019.
Solenidade marca a posse de José Darcy Arruda como novo delegado-geral da Polícia Civil, em 2019
Solenidade marca a posse de José Darcy Arruda como novo delegado-geral da Polícia Civil, em 2019 Crédito: Hélio Filho/Secom
"Destes anos dedicados à polícia, 7 anos e 4 meses foram como delegado-geral, cargo que almejei e me preparei para assumir. Sinto orgulho de ter sentado na cadeira de DG (delegado-geral), que não é um lugar fácil e sim solitário, porém o Deus que eu creio e confio me guardou, me orientou e guerreou por mim", escreveu Arruda.
Findo minhas funções como delegado de polícia, me despeço de companheiros fiéis, os aconselho a trabalharem com perseverança, e agradeço a Deus por ter aberto e fechado as portas da minha vida
José Darcy Arruda -  

Mudanças no comando da Polícia Civil

Além de Jordano Bruno como delegado-geral, o governador Ricardo Ferraço definiu Fabrício Araújo Dutra para o cargo de delegado-geral adjunto.
Para assumir o comando da Polícia Civil, Jordano deixa o cargo de subsecretário de Estado de Inteligência. Em seu lugar, foi nomeado Paulo Expedicto Amaral Neto, que já foi titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) e gerente do Disque-Denúncia.
Fabrício Araújo Dutra, por sua vez, atuou no Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil, foi titular da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e atuava na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
José Lopes Pereira, que atuava como delegado-geral adjunto, foi desligado da função. Ele foi indiciado com outras seis pessoas pela Corregedoria da Polícia Civil por uso ilegal de dados sigilosos.

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