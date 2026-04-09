José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES

O delegado José Darcy Arruda, que pediu demissão do comando da Polícia Civil do Espírito Santo na última sexta-feira (3) alegando problemas de saúde, se despediu da corporação na quarta-feira (8) e anunciou sua aposentadoria. "Não vou negar que é um momento difícil, pois quem me conhece de fato sabe o quanto eu amo esta instituição", escreveu, em uma publicação nas redes sociais.

Na publicação, Arruda relembrou sua trajetória de mais de 33 anos na Polícia Civil. O delegado começou em Barra de São Francisco, Noroeste capixaba, passou por delegacias especializadas, pela Corregedoria, pela Subsecretaria de Inteligência, até ser nomeado delegado-geral pelo então governador Renato Casagrande (PSB), em 11 de janeiro de 2019.

Solenidade marca a posse de José Darcy Arruda como novo delegado-geral da Polícia Civil, em 2019 Crédito: Hélio Filho/Secom

"Destes anos dedicados à polícia, 7 anos e 4 meses foram como delegado-geral, cargo que almejei e me preparei para assumir. Sinto orgulho de ter sentado na cadeira de DG (delegado-geral), que não é um lugar fácil e sim solitário, porém o Deus que eu creio e confio me guardou, me orientou e guerreou por mim", escreveu Arruda.

Findo minhas funções como delegado de polícia, me despeço de companheiros fiéis, os aconselho a trabalharem com perseverança, e agradeço a Deus por ter aberto e fechado as portas da minha vida José Darcy Arruda -

Mudanças no comando da Polícia Civil

Para assumir o comando da Polícia Civil, Jordano deixa o cargo de subsecretário de Estado de Inteligência. Em seu lugar, foi nomeado Paulo Expedicto Amaral Neto, que já foi titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) e gerente do Disque-Denúncia.