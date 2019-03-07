Home
>
Polícia
>
Jane Cherubim: o crime que abalou a sossegada Pedra Menina no ES

Jane Cherubim: o crime que abalou a sossegada Pedra Menina no ES

Moradores da localidade conhecida pela paz e tranquilidade estão em choque após a vendedora Jane Cherubim ser espancada quase até a morte pelo namorado