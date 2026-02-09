Bairro Nova Canaã

Irmãos são presos após PM achar até arma em pote de arroz em Cariacica

Militares apreenderam revólver, munições e carregadores durante cerco em residência, na noite de domingo (8)

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:53 - Atualizado há 26 minutos

Dois irmãos foram presos após a Polícia Militar encontrar uma arma escondida dentro de um pote de arroz durante uma ação da Força Tática no bairro Nova Canaã, em Cariacica, na noite de domingo (8). Durante a abordagem, Fabio Silva Santos, de 31 anos, agrediu policiais na tentativa de impedir a prisão do irmão, Bruno Silva Santos, de 33.

Segundo a PM, os policiais receberam informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam reunidos e efetuando disparos de arma de fogo na região. Diante da denúncia, as equipes foram até o local.

Ao acessarem os fundos de uma residência pela lateral de um imóvel vizinho, os militares visualizaram Bruno Silva Santos manuseando uma arma. Ao perceber a presença policial, ele correu para dentro da casa com o armamento.

Durante a tentativa de abordagem, os policiais encontraram seis munições calibre .40 e um carregador de pistola caídos no chão, entre a residência e o muro vizinho. Ainda de acordo com a PM, Fabio Silva Santos trancou o portão com um cadeado para tentar impedir a entrada dos militares.

Como os suspeitos se recusaram a abrir o portão mesmo após tentativas de negociação, foi necessário romper o cadeado. Segundo a corporação, Fabio reagiu com socos e chutes para tentar impedir a prisão do irmão, mas os militares conseguiram conter o suspeito.

Durante as buscas no interior da residência, os agentes encontraram um revólver escondido dentro de um pote de arroz. Também foram apreendidas 25 munições calibre 32 escondidas no console de um veículo e um carregador de pistola no quarto de Fabio.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com a Polícia Civil, Fabio foi autuado por lesão corporal qualificada, resistência, desobediência e desacato. Já o seu irmão, Bruno, foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça. Após os procedimentos, ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta