Irmãos são presos após briga na rua por prato de comida em Marataízes

Suspeitos, de 40 e 46 anos, foram autuados por tentativa de homicídio após se agredirem violentamente na noite de quinta-feira (7)

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 13:23

Irmão brigaram no meio de rua em Marataízes Crédito: Redes sociais

Dois irmãos, de 40 e 46 anos, foram presos por tentativa de homicídio após uma briga entre eles no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite de quinta-feira (7). A Polícia Militar disse que a mãe dos suspeitos contou para a polícia que o desentendimento entre eles começou devido a um prato de comida.

Segundo a PM, os militares foram acionados e, quando chegaram ao local, encontraram os dois brigando. O homem de 46 anos esfaqueou o irmão mais novo, que conseguiu desarmá-lo e passou a dar diversos socos nele. Eles se feriram e precisaram serem levados a um hospital do município. A faca foi apreendida.

A Polícia Militar afirmou que, após o atendimento médico, os irmãos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil disse que eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhados ao sistema prisional.

