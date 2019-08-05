Home
Irmãos são detidos com R$ 5 mil e drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Militares conseguiram apreender R$ 5 mil, quase 300 pedras de crack, além de uma arma

Gazeta Online

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 22:58

 - Atualizado há 6 anos

Seis pessoas foram detidas pela Polícia Militar após uma abordagem a um veículo no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (05). Os militares conseguiram apreender R$ 5 mil, quase 300 pedras de crack, além de uma arma.

Drogas e dinheiro foram apreendidos em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PM

Após denuncias anônimas, os militares abordaram um veículo Ford Ka, no bairro Zumbi, com quatro ocupantes. Na casa do condutor e de seu irmão, no bairro Vila Rica, onde na casa do foram encontradas drogas, armas, dinheiro, uma ave sem registro e mais um indivíduo com 55 pedras de crack em mãos, que informou ter mais material em sua casa.

No bairro Coramara localizaram mais uma pedra de crack, além da placa antiga do veículo clonado. Além do dinheiro e do carro, cinco celulares, balança de precisão, um revólver calibre 38 e munições. Os detidos ainda prestam depoimento na delegacia regional de Cachoeiro.

