Irmãos envolvidos em assalto a condomínio de luxo são presos

Os irmãos Willian, 23 anos, e Breno Mariano, 22 anos, participaram de assalto a condomínio de luxo Crédito: Divulgação

A polícia chegou até os irmãos depois de receber denúncias de que eles estariam circulando um veículo Polo de cor prata pelos bairros Nova Rosa da Penha 1 e 2 e Nova Esperança. Durante um patrulhamento na região, militares encontram o carro estacionado em frente a uma casa. Dentro do carro estava o traficante Warlen Luiz Caetano. Pouco tempo depois a polícia avistou um dos irmãos na sacada da residência.

Willian voltou a entrar na casa assim que percebeu a presença da polícia, mas foi surpreendido pelos militares logo depois. Além dos irmãos Mariano, outros quatro homens estavam na casa: Johni Rodrigues dos Santos, vulgo "Playboy", Thielio dos Santos Coelho, Wemerson dos Santos, conhecido como "Zinego", e Diego Rodrigues Coelho.

APREENSÃO

Na região foram apreendidos uma espingarda calibre 12, cinco munições calibre 12, um revolver .38, 62 buchas de maconha, 103 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e quatro aparelhos celulares.

MENTOR DE MENTOR DE ASSALTO, MORTO POR POLICIAL TRABALHOU EM OBRA DE PISCINA

A Polícia Civil divulgou novas informações a respeito do assalto ocorrido dentro do condomínio de luxo Alphaville , na madrugada de quinta-feira (26), na Serra. De acordo com a Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, quatro pessoas participaram do crime.

O mentor da ação foi Leandro da Conceição Vitor, 33 anos, que morreu após a moradora da casa, uma policial civil, reagir ao assalto. Foi ele quem arquitetou o plano e deu detalhes da segurança no local. De acordo com a Polícia Civil, Leandro trabalhou em uma obra de manutenção da piscina do condomínio e, por isso, conhecia o esquema de segurança do local.

Além dele, participaram também os irmãos Breno Mariano da Silva, 22 anos, e William Mariano da Silva, 23, e um adolescente de 16. Os quatro chegaram até o local depois de passarem por uma região de mato. Depois, cavaram um buraco por baixo do muro e, como a cerca elétrica, que é colada ao muro, estava desativada, Leandro e o adolescente tiveram acesso tranquilo à casa das vítimas.

A Breno e Willian ficou a tarefa de dar cobertura do lado de fora do condomínio, observando a movimentação das equipes de segurança. O adolescente passou por uma báscula da cozinha e dentro da casa abriu a porta para Leandro entrar.

Dentro da residência, os dois renderam o casal. Quando a policial reagiu matando Leandro, os irmãos que estavam do lado de fora fugiram deixando o adolescente para trás. O jovem depois saiu e tentou fugir com uma moto que estava estacionada próxima ao muro, porém, não conseguiu ligar o veículo e saiu andando do local do crime até a casa dele, em Nova Rosa da Penha.

Após investigações, a polícia chegou até o adolescente, que confessou o crime e indicou os irmãos Breno e Willian. Eles continuam foragidos e o pedido de prisão preventiva deles já foi solicitado pela polícia.

Breno já tem passagem por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Já Willian por receptação, tentativa de homicídio e violência doméstica. Leandro já tinha sido preso duas vezes por roubo.

O CRIME

O assalto ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30, dentro do condomínio de luxo Alphaville Jacuhy, localizado às margens da Rodovia do Contorno. Um dos bandidos morreu baleado. O dono da residência, um engenheiro, foi atingido por um disparo no testículo.

Os assaltantes, utilizando um equipamento para arrombar, entraram pela janela da casa, que dá para os fundos da Rodovia do Contorno, próximo a uma área com matagal. Dentro da residência, os criminosos, que usavam touca ninja, renderam os moradores, o engenheiro, 43 anos, e uma policial civil, 33 anos, que foram acordados pelos bandidos dentro do quarto, exigindo dinheiro.

Um dos bandidos, que estava com um revólver calibre 38, levou o engenheiro para o corredor. O outro assaltante, que portava uma faca, fez a mulher refém dentro do quarto. Os criminosos não sabiam que a mulher era policial civil. Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela fingiu que ia pegar joias no closet e voltou com uma pistola. A policial atirou no assaltante e o matou com sete tiros (2 no pé, 2 na dorsal, 2 na barriga e 1 na coxa) dentro do quarto do casal.

Enquanto isso, o outro criminoso que estava no corredor fazendo o engenheiro refém, ouviu os disparos e atirou no homem. Mesmo ferido, o engenheiro entrou em luta corporal com o criminoso, mas o assaltante conseguiu fugir.

O casal estava em casa com as duas filhas pequenas, mas as crianças escaparam ilesas.

ESTADO DE SAÚDE

O engenheiro baleado durante o assalto passa bem. A afirmação é de um familiar que acompanha o quadro de saúde do engenheiro. Ele passou por uma cirurgia e segue internado em um hospital particular da Serra.

BANDIDO MORTO IDENTIFICADO

O corpo do criminoso que foi morto pela policial civil, esposa do engenheiro baleado, foi identificado por familiares na tarde desta quinta no Departamento Médico Legal (DML). Parentes, que preferiram não ter seus nomes revelados, disseram que o criminoso se chamava de Leandro da Conceição Victor, de 33 anos. Ele tinha passagem por crime de roubo em 2012, também na Serra.

POLICIAL PRESTA DEPOIMENTO

A policial civil que fez os disparos contra o criminoso esteve na Divisão Patrimonial nesta quinta-feira (26), onde prestou depoimento. Ela deixou o local em uma viatura às 19h30.

Crédito do vídeo: Glacieri Carraretto

CONDOMÍNIO EMITE NOTA

Sobre a lamentável ocorrência a uma residência no condomínio Alphaville Jacuhy, nesta madrugada de quinta-feira (26), esclarecemos que os criminosos tiveram o acesso ao anterior da casa por uma área de ampla vegetação na área externa do Residencial, na qual fizeram o rompimento das barreiras físicas existentes como contenção da segurança.

Imediatamente após a ocorrência a nossa equipe de Segurança deu o apoio necessário à família e tomou as medidas cabíveis, acionando os órgãos de segurança pública.

O investimento em segurança é uma das principais ações da Associação Alphaville Jacuhy, que nos últimos anos não registrou nenhum episódio envolvendo os moradores e demais associados. A segurança do condomínio é composta por sistema de cerca elétrica, alarme perimetral e central de videomonitoramento com funcionamento 24 horas, além de vigilância patrimonial com sistema de ronda motorizada na área interna dos quatro Residenciais.

A Polícia Civil está trabalhando no caso e a Associação Alphaville Jacuhy não vai se manifestar para não atrapalhar as investigações.