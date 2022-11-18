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Susto e tiros

Invasão a casa termina com prisão e suspeito morto por morador em Anchieta

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (17), após morador chegar em casa e flagrar a dupla na residência, onde estavam seus familiares
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 nov 2022 às 13:48

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 13:48

Delegacia Regional de Guarapari
O suspeito e dono da casa foram levados para Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta
Um homem de 68 anos foi morto a tiros e um indivíduo de 29 foi preso por tentativa de assalto após a dupla invadir uma casa em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o morador da residência, de 25 anos, atirou contra o suspeito que estava armado, permaneceu no local e pediu para a família chamar a polícia.
Consta na ocorrência da Polícia Militar que o homem de 68 anos invadiu a residência com o rapaz de 29 anos. Após acionamento, ao chegarem ao local, militares encontraram o dono da casa segurando uma arma.
 Após ter a arma recolhida, o jovem contou aos policiais que chegou em casa de carro e, ao desembarcar, viu um veículo estacionado no quintal. Na sequência, ouviu gritos de seus familiares informando que na residência havia um suspeito estava armado. Nesse momento, o dono do imóvel pegou sua arma. 
Ao perceber que o morador da casa também estava armado, o suspeito entrou no carro pelo lado onde fica o volante e, no automóvel, já havia outro homem no banco do carona. O outro indivíduo desembarcou do veículo com as mãos para o alto e deitou no chão.
 Já o homem que havia sentado no lugar do motorista saiu do veículo com arma em punho, colocando um carregador no armamento. O morador pediu que ele largasse a arma, mas o homem resistiu e, segundo o relato, esboçou reação de apontar a arma na direção do dono da casa – que atirou e matou o suspeito. Ao lado do corpo, a PM encontrou uma pistola calibre 9 milímetros com 33 munições intactas.
O corpo do suspeito morto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O suspeito que havia se rendido afirmou que a arma encontrada no local era dele. Os morador e o homem foram encaminhados para a Delegacia Regional de Guarapari.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o suspeito de 29 anos foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada com concurso de duas ou mais pessoas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. Já o jovem de 25 anos, dono do imóvel, foi ouvido e liberado. Segundo a corporação, o caso seguirá sob investigação.

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