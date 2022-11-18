Invasão a casa termina com prisão e suspeito morto por morador em Anchieta

O suspeito e dono da casa foram levados para Delegacia Regional de Guarapari Crédito: Esthefany Mesquita | A Gazeta

Um homem de 68 anos foi morto a tiros e um indivíduo de 29 foi preso por tentativa de assalto após a dupla invadir uma casa em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar , o morador da residência, de 25 anos, atirou contra o suspeito que estava armado, permaneceu no local e pediu para a família chamar a polícia.

Consta na ocorrência da Polícia Militar que o homem de 68 anos invadiu a residência com o rapaz de 29 anos. Após acionamento, ao chegarem ao local, militares encontraram o dono da casa segurando uma arma.

Após ter a arma recolhida, o jovem contou aos policiais que chegou em casa de carro e, ao desembarcar, viu um veículo estacionado no quintal. Na sequência, ouviu gritos de seus familiares informando que na residência havia um suspeito estava armado. Nesse momento, o dono do imóvel pegou sua arma.

Ao perceber que o morador da casa também estava armado, o suspeito entrou no carro pelo lado onde fica o volante e, no automóvel, já havia outro homem no banco do carona. O outro indivíduo desembarcou do veículo com as mãos para o alto e deitou no chão.

Já o homem que havia sentado no lugar do motorista saiu do veículo com arma em punho, colocando um carregador no armamento. O morador pediu que ele largasse a arma, mas o homem resistiu e, segundo o relato, esboçou reação de apontar a arma na direção do dono da casa – que atirou e matou o suspeito. Ao lado do corpo, a PM encontrou uma pistola calibre 9 milímetros com 33 munições intactas.

O corpo do suspeito morto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O suspeito que havia se rendido afirmou que a arma encontrada no local era dele. Os morador e o homem foram encaminhados para a Delegacia Regional de Guarapari