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Morro do Macaco

PM usa helicóptero para retirar 92 tabletes de maconha em trilha de morro de Vitória

Apreensão foi feita em uma trilha no Morro do Macaco após policiais sentirem cheiro forte no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2022 às 11:45

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 11:45

Maconha apreendida em área de mata no Morro do Macaco, em Vitória
Maconha apreendida em área de mata no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Divulgação/PM
Mais de 90 tabletes de maconha foram apreendidos na noite desta quinta-feira (17) em uma trilha no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, em Vitória. Ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes foram encontrados durante uma incursão na mata perto da pedra do Urubu.
"A equipe da Força Tática do 1º Batalhão encontrou vestígios em uma trilha e um cheiro forte de entorpecentes", informou a PM.
Uma equipe do Batalhão de Ação com Cães (BAC) foi acionada e auxiliou nas buscas. Ao todo, foram encontrados 92 tabletes de maconha.
O helicóptero do Núcleo de Operações Tático Aéreo (Notaer) ajudou a retirar o material de dentro da mata. As drogas foram entregues na delegacia Regional de Vitória.
Com informações do G1ES

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