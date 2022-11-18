PM usa helicóptero para retirar 92 tabletes de maconha em trilha de morro de Vitória

Maconha apreendida em área de mata no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Divulgação/PM

Mais de 90 tabletes de maconha foram apreendidos na noite desta quinta-feira (17) em uma trilha no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, em Vitória. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes foram encontrados durante uma incursão na mata perto da pedra do Urubu.

"A equipe da Força Tática do 1º Batalhão encontrou vestígios em uma trilha e um cheiro forte de entorpecentes", informou a PM.

Uma equipe do Batalhão de Ação com Cães (BAC) foi acionada e auxiliou nas buscas. Ao todo, foram encontrados 92 tabletes de maconha.

O helicóptero do Núcleo de Operações Tático Aéreo (Notaer) ajudou a retirar o material de dentro da mata. As drogas foram entregues na delegacia Regional de Vitória.