Transferido para o presídio

Interno do Iases é preso por ameaçar agente: "Vai ter comigo lá fora"

Rapaz ameaçou servidor após ser advertido por desobedecer orientação dentro da unidade socioeducativa, em Cariacica. Ele foi transferido para Centro de Triagem

Um jovem de 18 anos, foi preso após desobedecer ordens e ameaçar um agente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na manhã de segunda-feira (4), no bairro Tucum, em Cariacica. >