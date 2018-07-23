Integrantes de banda funk são acusados de estupro de vulnerável

Delegacia Regional de Linhares, onde acusados de estupro ficaram presos Crédito: Loreta Fragionato

Três integrantes de uma banda de funk que foram presos na tarde de domingo (22), em Linhares, são acusados de estupro de vulnerável, pois a vítima, uma jovem de 21 anos , estava alcoolizada e não tinha como consentir o ato. A informação é da Polícia Civil. O crime aconteceu na manhã de domingo, em um hotel do Centro de Linhares, após os suspeitos e a vítima participarem de um baile funk. A jovem estava em um quarto com Gabriel Rodrigo Celestino, de 24 anos, com quem se relacionava há algum tempo, quando outros cinco suspeitos entraram no quarto e dois a estupraram, disse a vítima em depoimento à polícia.

Além de Celestino, que é empresário de um DJ de Vitória que se apresentou em uma boate no bairro Três Barras, na noite de sábado (21), ainda foram presos Victor Hugo Cândido Alves e Richerd Lobão dos Santos, que também fazem parte da equipe do artista. O delegado plantonista Eudson Ferreira Bento, que atuou na 16ª Delegacia Regional de Linhares no domingo, afirmou que Lobão e Alves praticaram o estupro, e Celestino foi quem instigou os suspeitos a abusar sexualmente da jovem.

A vítima informou que estava no quarto do hotel, com o namorado, quando mais cinco indivíduos entraram e dois deles, com o consentimento do rapaz, praticaram o ato sexual com ela. Os dois e o namorado da jovem foram autuados por estupro de vulnerável, já que a vítima estava sob efeito de álcool, diz nota divulgada pela polícia.

Por ter consumido bebidas alcoólicas, ela não tinha discernimento para a prática do ato, de acordo com a lei. Artigo 217-A (§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência), ressalta a nota.

Outros três envolvidos, sendo um deles o DJ e dois jovens que fazem parte da equipe dele, foram liberados após serem ouvidos pelo delegado. O caso vai seguir sob investigação e demais informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar a apuração dos fatos, informou a Polícia Civil.

O exame de corpo de delito realizado no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares confirmou o estupro. Foram encontradas lesões no corpo da vítima. Além disso, a Polícia Militar encontrou um lençol com sangue que seria da jovem no quarto de Celestino. Ele, Alves e Lobão foram encaminhados nesta segunda-feira (23) para um presídio do Complexo de Xuri, em Vila Velha, onde ficam os presos acusados de crimes sexuais.

EU NÃO TIVE REAÇÃO, DISSE A VÍTIMA

Em entrevista na noite de domingo para o Gazeta Online, a vítima, que pediu para não ser identificada, disse que estava no quarto do hotel com Celestino e, quando os dois estavam nus, os outros cinco rapazes entraram no local. Eu não tive reação, só falei Celestino, o que é isso?, peguei o lençol e me tapei. Aí ele levantou, vestiu a roupa, eu chamava pelo nome dele, ele não me respondia. Antes de sair do quarto ele só disse que não podia fazer nada, e me deixou no quarto com os outros rapazes. Então eles me forçaram a fazer sexo oral e outras coisas que prefiro nem lembrar, contou.