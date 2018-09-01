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Malote de R$ 400 mil

Integrante do PCC que roubou malote em shopping do ES é preso

'Nem Bomba' estava sendo monitorado pela Polícia Civil do Espírito Santo e era o bandido mais procurado da Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 20:49

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 20:49

"Nem Bomba", integrante do PCC, é preso neste sábado (01) em Pernambuco Crédito: Divulgação
Foi preso na tarde deste sábado (1º) o líder da quadrilha acusada de roubar R$ 400 mil de um shopping de Vila Velha, no dia 15 de maio. Willians Alves de Souza Filho, conhecido como "Nem Bomba", faz parte do Primeiro Comando da Capital (PCC).
O criminoso, que era o mais procurado da Bahia, foi preso em Pernambuco. No roubo do malote em um shopping de Vila Velha, Willians contou com a ajuda de outros cinco bandidos que também fazem parte do PCC.
"Nem Bomba" estava sendo monitorado pela Polícia Civil do Espírito Santo. Com ajuda das informações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), policiais civis da Bahia foram levados ao bandido e efetuaram a prisão.
OUTRO LADO
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu, na tarde deste sábado (1), em Vitória de Santo Antônio (PE), o líder da facção BNB/TD2, Willians Alves de Souza Filho (Nem Bomba), que organizou o assalto aos malotes em um shopping de Vila Velha. Informa, também, que prisão ocorreu com base nas informações passadas pelo Deic da PC/ES.
A nota diz que Willians estava sendo monitorado pela equipe desde a última quarta-feira (29), e estava usando documentos falsos. De acordo com o chefe do DEIC, o delegado Romualdo Gianordolli, o detido é considerado o criminoso mais procurado da Bahia e tentava se estabelecer no ES.
A Polícia Civil informa, ainda, que não há previsão para a transferência de Willians para o Espírito Santo.
Com informações de Glacieri Carraretto
RELEMBRE O CASO
No dia 15 de maio, em apenas poucos minutos, R$ 400 mil foram roubados durante um assalto no Shopping Vila Velha, que fica no bairro Divino Espírito Santo. O crime aconteceu por volta 8 horas, quando três bandidos armados invadiram o local. O trio rendeu vigilantes de um carro-forte e roubaram os malotes de dinheiro. 
A quantia roubada seria usada para abastecer os caixas eletrônicos do shopping. Segundo testemunhas, os criminosos usavam uniformes de técnicos em manutenção e chegaram em um carro. 
Integrante do PCC que roubou malote em shopping do ES é preso

 
 
 

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