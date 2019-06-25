Inquérito é aberto para investigar mulher que quebrou carro do ex no ES

Mulher tem ataque de fúria e destrói carro em Campo Grande Crédito: Reprodução/TV Gazeta

(veja vídeo abaixo) para danificar o veículo do vendedor. Pelo menos cinco boletins de ocorrência já foram registrados contra Edna. Um inquérito policial foi aberto pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (25) na Delegacia de Campo Grande, em Cariacica, para apurar o ataque de Edna da Costa Machado, de 36 anos, ao carro do ex-marido Denio Sale Vicente . No sábado (22), ela utilizou uma marretapara danificar o veículo do vendedor. Pelo menos cinco boletins de ocorrência já foram registrados contra Edna.

O delegado responsável pelo caso, André Landeira, entendeu que Edna deve responder pelo crime de dano qualificado por motivo egoístico, que a pena vai de seis meses a três anos de prisão.

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"As circunstâncias que nós conseguimos apurar desde então indicam que houveram motivos extremamente egoísticos da parte dela, uma total indiferença dela em relação a ele. Vamos abrir o inquérito para o indiciamento dela, mas a decisão final é sempre do juiz, que é quem vai decidir o que será feito", explicou.

André Landeira revelou ainda que a polícia também vai investigar as ameaças feitas por Edna ao ex-marido e à atual namorada de Denio. O filho da namorada do vendedor, que tem 14 anos, também foi ameaçado por Edna.

"Por conta dessas ameaças o crime se configura como sendo mais grave, já que não é mais um crime de menor potencial ofensivo. É um crime que é julgado pelo juiz singular. A Edna ainda não compareceu à delegacia para esclarecer os fatos. A partir do momento que ela some e não dá a versão dela, o juiz pode decretar a prisão dela. Sei que ela não tem endereço fixo e isso já é um agravante contra ela", destacou o delegado.

O CASO

Denio Sale Vicente contou que o relacionamento com ex-mulher sempre foi conturbado e marcado por idas e vindas. Eles foram casados por nove anos e desde março de 2018 estão separados. Ele conta que essa foi a segunda vez que Edna danificou o veículo.

"Em julho do ano passado eu estava em um relacionamento, ela ficou sabendo e por ciúmes ela foi e cortou os quatro pneus e quebrou os dois retrovisores do carro", afirmou Denio.

Edna foi casada por nove anos com Denio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O vendedor, que tem dois filhos com Edna, de 7 e 8 anos, declarou ainda que tem cinco boletins de ocorrência registrados contra a ex-mulher. A segurança dos filhos também é motivo de preocupação para Denio, que não vê as crianças há três meses.

"Já procurei o Conselho Tutelar de Cariacica, eles tentaram várias vezes e não conseguiram falar com ela. Em uma última vez que tentou e conseguiu, a menina do Conselho Tutelar ficou indignada pelo jeito que foi tratada pela mãe dos meus filhos", concluiu.

NAMORADA DE DENIO TEM MEDO

A atual namorada do vendedor, que não quis se identificar, relatou que ela também já recebeu ameaças de Edna. "Ela achou meus telefones, começou a me ligar, pedir para eu terminar com ele. Mas falei que só iria terminar por motivo de óbito e ela começou a me fazer ameaças".

A moça, de 36 anos, já moveu dois processos contra Edna. "É um pedido de socorro. Precisamos da ajuda de vocês, pois infelizmente a polícia não está achando ela", concluiu.

Com informações de Eliana Gorritti, da TV Gazeta

OUTRO CASO NO INÍCIO DO MÊS

O dono do veículo, 58 anos, que não quis se identificar, contou para a reportagem da TV Gazeta que o carro foi destruído pela ex-namorada, de 28 anos. O fato aconteceu entre 22h30 e 23h. Segundo o proprietário, a mulher não aceitava o fim do relacionamento.

"Me disse várias vezes. Eu vou te dar um prejuízo. Você não vai ficar comigo, não? Eu vou te dar um prejuízo. Eu cheguei em casa, fui fazer um lanche e ouvi o barulho do alarme e já previ. É a doida que tá fazendo isso", contou o dono do veículo sobre as ameaças da ex.

Carro ficou completamente destruído Crédito: Diony Silva