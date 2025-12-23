Veja depoimento dele

Influenciador digital é agredido após participar de festa em Guaçuí

Segundo a vítima, o suspeito deu um soco no rosto dele já do lado de fora do evento, na madrugada do último domingo (21)

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:46

O influenciador capixaba Renan Mendes divulgou em suas redes sociais que foi agredido por um homem após uma festa em Guaçuí, na Região do Caparaó Capixaba, na madrugada do último domingo (21). Segundo a vítima, o suspeito deu um soco no rosto dele já do lado de fora do evento, depois de um desentendimento em um lounge.

Renan contou que foi convidado a participar da festa no município. Ele e amigos estavam em uma área reservada, um lounge, quando um homem apareceu com duas amigas, querendo entrar no espaço. “Eles empurraram meu amigo e pedi para que se retirassem do local, com educação. Não gosto disso, nunca que me envolvi em briga”, disse o influenciador.

Após uma discussão entre eles, Renan e um amigo decidiram ir embora. “Ficamos na calçada. Esse homem parou o carro na rua, deu um soco no meu nariz e foi embora. Meu nariz sangrou e tive uma fratura no dente. Fui atendido no Pronto Atendimento da cidade”, contou o influenciador.

Ele relatou que, nesta terça-feira (23), passará por avaliação odontológica e informou que pretende denunciar o caso junto à Polícia Civil.

