Incêndio destrói oito carros em frente à Delegacia de Montanha

São veículos apreendidos nos últimos anos e que ficavam estacionados em frente à unidade policial. Perícia vai determinar se incêndio foi ou não criminoso