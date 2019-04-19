Home
>
Polícia
>
Igreja liderada por George tenta se reerguer à sombra da tragédia

Igreja liderada por George tenta se reerguer à sombra da tragédia

Wallace do Rosário, que assumiu a Igreja Batista Vida e Paz, em Linhares, conta que os fiéis ainda sofrem ao lembrar da tragédia que abalou a instituição