Idoso tem carro roubado na Praia da Costa e perseguição termina com dois baleados

Crime foi flagrado por câmeras de segurança; veículo foi recuperado horas depois e dois suspeitos acabaram baleados ao apontar arma para agentes da Guarda Municipal

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 07:43

Um homem de 64 anos foi assaltado na manhã de quarta-feira (11) no estacionamento de uma farmácia na Praia da Costa, em Vila Velha. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ele é abordado por três suspeitos. Após o anúncio do assalto, a vítima sai do carro e corre.

Um homem de 64 anos foi assaltado no estacionamento de uma farmácia na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã de quarta-feira (11), e teve o carro levado por três suspeitos. O veículo foi recuperado pela Guarda Municipal após perseguição e troca de tiros na Avenida Carlos Lindenberg. Dois suspeitos foram baleados durante a abordagem. 

A vítima contou que levou uma coronhada na cabeça e um soco no abdômen antes que os suspeitos fugissem com o automóvel.

Menos de dez horas depois, uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento na Avenida Carlos Lindenberg quando avistou o veículo com cinco ocupantes. Ao tentar realizar a abordagem, o motorista fugiu em direção ao bairro Cobilândia. 

Ainda na região, os suspeitos foram interceptados. Durante a ação, dois homens foram baleados após, segundo a Guarda Municipal, um deles apontar uma arma para os agentes.

O motorista, de 24 anos, foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Duas mulheres, que também estavam no carro, conseguiram fugir e não foram localizadas. Já dois homens correram para uma área de mata, onde foram atingidos. Eles foram encontrados posteriormente e socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu / 192).

Dentro do veículo, os guardas apreenderam uma arma falsa, facas e outros materiais. A arma que teria sido usada para atirar contra os agentes foi dispensada na mata e não foi encontrada. Conforme a Guarda Municipal, os três homens têm diversas passagens pela polícia e há indícios de que sejam os responsáveis pelo roubo ao idoso.

A Guarda de Vila Velha apreendeu uma arma falsa, facas e outros materiais
A Guarda de Vila Velha apreendeu uma arma falsa, facas e outros materiais Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

O veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado. Os dois suspeitos baleados permanecem internados sob escolta policial e não há informações sobre seu estado de saúde. 

* Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta.

