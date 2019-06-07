Idoso é detido acusado de fazer sexo com cães em Vila Velha

Um idoso, de 82 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (06), depois de ser denunciado por uma moradora de que ele estaria fazendo sexo com dois cães, além de estar envenenando outros animais da região. O caso aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha.
A deputada estadual Janete de Sá, que também é presidente da CPI Contra Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), acompanhou a ação ao lado do delegado Eduardo Passamani, responsável pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A força-tarefa também teve o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e de protetores de animais.
Segundo Janete, a equipe chegou ao local às 11 horas, com um mandado de busca e apreensão contra o idoso, mas ele não estava na residência. O acusado chegou logo depois e foi surpreendido com a força-tarefa.
“Há cerca de 15 dias recebemos uma denúncia onde uma moradora da região de Alvorada, contando que o idoso estava abusando dos dois cachorros dele, um macho e uma fêmea. Orientamos que ela fosse até a delegacia e fizesse um boletim de ocorrência. Foi aí que conseguimos o mandado”, disse.
Janete informou ainda que a moradora que fez a denúncia tinha imagens no celular comprovando a ação criminosa do idoso. “Ele negou as acusações, mas quando viu as imagens não teve como desmentir. Contou que era ele mesmo”, destacou.
A equipe realizou ainda buscas na residência atrás de produtos que seriam usados para envenenar animais.
O idoso foi encaminhado para à Delegacia de Meio Ambiente, onde prestou esclarecimento.
De acordo com a Polícia Civil, o acusado foi ouvido e como não havia flagrante e o crime se trata de menor potencial ofensivo, ele foi liberado para responder por crime de maus tratos em liberdade.
CÃES VÃO PARA ABRIGO
Depois da operação, os cães foram resgatados e levados para o CRMV, onde passaram por exames físicos laboratorial. Em seguida, os animais foram levados para um abrigo localizado em Manguinhos, na Serra, onde ficarão até encontrar novos donos.