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Maus-tratos de animais

Idoso é detido acusado de fazer sexo com cães em Vila Velha

Além dos abusos sexuais, o idoso é suspeito de envenenar outros animais da região. Ele prestou depoimento e vai responder pelo crime em liberdade

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 22:58

Publicado em 

06 jun 2019 às 22:58
Um idoso, de 82 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (06), depois de ser denunciado por uma moradora de que ele estaria fazendo sexo com dois cães, além de estar envenenando outros animais da região. O caso aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha.
> Idoso é preso acusado de abusar de amiga da neta em Linhares
Deputada estadual participa de resgate de animais Crédito: Divulgação
A deputada estadual Janete de Sá, que também é presidente da CPI Contra Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), acompanhou a ação ao lado do delegado Eduardo Passamani, responsável pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A força-tarefa também teve o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e de protetores de animais.
Segundo Janete, a equipe chegou ao local às 11 horas, com um mandado de busca e apreensão contra o idoso, mas ele não estava na residência. O acusado chegou logo depois e foi surpreendido com a força-tarefa. 
> Denúncias são fundamentais no combate aos maus tratos contra animais
“Há cerca de 15 dias recebemos uma denúncia onde uma moradora da região de Alvorada, contando que o idoso estava abusando dos dois cachorros dele, um macho e uma fêmea. Orientamos que ela fosse até a delegacia e fizesse um boletim de ocorrência. Foi aí que conseguimos o mandado”, disse.
Janete informou ainda que a moradora que fez a denúncia tinha imagens no celular comprovando a ação criminosa do idoso. “Ele negou as acusações, mas quando viu as imagens não teve como desmentir. Contou que era ele mesmo”, destacou.
A equipe realizou ainda buscas na residência atrás de produtos que seriam usados para envenenar animais.
> Em novo episódio de maus-tratos, cães são envenenados em Ibatiba
O idoso foi encaminhado para à Delegacia de Meio Ambiente,  onde prestou esclarecimento.
De acordo com a Polícia Civil, o acusado foi ouvido e como não havia flagrante e o crime se trata de menor potencial ofensivo, ele foi liberado para responder por crime de maus tratos em liberdade.
CÃES VÃO PARA ABRIGO
Depois da operação, os cães foram resgatados e levados para o CRMV, onde passaram por exames físicos laboratorial. Em seguida, os animais foram levados para um abrigo localizado em Manguinhos, na Serra, onde ficarão até encontrar novos donos.
Cães passam por exames Crédito: Divulgação

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