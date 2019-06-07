Idoso é detido acusado de fazer sexo com cães em Vila Velha

Vila Velha. Um idoso, de 82 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (06), depois de ser denunciado por uma moradora de que ele estaria fazendo sexo com dois cães, além de estar envenenando outros animais da região. O caso aconteceu no bairro Alvorada, em

Deputada estadual participa de resgate de animais Crédito: Divulgação

A deputada estadual Janete de Sá, que também é presidente da CPI Contra Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), acompanhou a ação ao lado do delegado Eduardo Passamani, responsável pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. A força-tarefa também teve o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e de protetores de animais.

Segundo Janete, a equipe chegou ao local às 11 horas, com um mandado de busca e apreensão contra o idoso, mas ele não estava na residência. O acusado chegou logo depois e foi surpreendido com a força-tarefa.

“Há cerca de 15 dias recebemos uma denúncia onde uma moradora da região de Alvorada, contando que o idoso estava abusando dos dois cachorros dele, um macho e uma fêmea. Orientamos que ela fosse até a delegacia e fizesse um boletim de ocorrência. Foi aí que conseguimos o mandado”, disse.

Janete informou ainda que a moradora que fez a denúncia tinha imagens no celular comprovando a ação criminosa do idoso. “Ele negou as acusações, mas quando viu as imagens não teve como desmentir. Contou que era ele mesmo”, destacou.

A equipe realizou ainda buscas na residência atrás de produtos que seriam usados para envenenar animais.

O idoso foi encaminhado para à Delegacia de Meio Ambiente, onde prestou esclarecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado foi ouvido e como não havia flagrante e o crime se trata de menor potencial ofensivo, ele foi liberado para responder por crime de maus tratos em liberdade.

CÃES VÃO PARA ABRIGO

Serra, onde ficarão até encontrar novos donos. Depois da operação, os cães foram resgatados e levados para o CRMV, onde passaram por exames físicos laboratorial. Em seguida, os animais foram levados para um abrigo localizado em Manguinhos, na, onde ficarão até encontrar novos donos.